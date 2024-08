Axel Grael: assinando a autorização de inicio das obras do Cinema Icaraí - Lucas Benevides

Publicado 09/08/2024 20:24

Niterói - Na solenidade de abertura do Encontro Nacional de Culturas e Periferias, promovida pelo Ministério da Cultura (MinC), a Prefeitura de Niterói anunciou, nesta sexta-feira (9), a homologação das obras de reforma do Cinema Icaraí e a sanção das leis que autorizam empréstimos para a construção da primeira linha de Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) da cidade e a compra de 30 ônibus elétricos para a frota do município.



O prefeito de Niterói, Axel Grael, fez o anúncio na Sala Nelson Pereira dos Santos ao lado dos ministros Alexandre Padilha (Relações Institucionais) e Margareth Menezes (Cultura). Também participaram do evento a presidente da Fundação de Arte de Niterói (FAN), Micaela Costa; a secretária municipal das Culturas, Júlia Pacheco; e o reitor da Universidade Federal Fluminense (UFF), Antonio Claudio da Nóbrega, entre outras autoridades.



“Nossa gestão tem diversas iniciativas de reconhecimento, apoio e fomento de atividades culturais. Enxergamos como fundamental a Cultura que é produzida das periferias da nossa cidade. Também estamos fazendo um grande investimento no patrimônio da cidade e um desses destaques é a restauração do Cinema Icaraí. A cidade esperava pela recuperação desse espaço, que faz parte da memória afetiva dos niteroienses”, destacou o prefeito de Niterói, Axel Grael, durante a assinatura do termo de homologação da reforma geral do Cinema Icaraí.



O ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, Alexandre Padilha, enfatizou que as iniciativas da Prefeitura de Niterói garantem à população o acesso à cidade.



“O que transforma as cidades é a produção cultural e o povo ter acesso à Cultura. Não é possível o povo ter acesso sem mobilidade urbana. Daí a importância do investimento no VLT e nos ônibus elétricos. É preciso ter transporte de qualidade e sustentável. Assinamos recursos do Governo Federal para a Prefeitura de Niterói, são R$ 455 milhões para o VLT e R$ 95 milhões para os ônibus elétricos. Esses investimentos são possíveis graças ao fato de a Prefeitura ter feito a lição de casa e ter capacidade de tomar esses financiamentos em benefício da população”, afirmou o ministro Alexandre Padilha.



A ministra Margareth Menezes ressaltou que o país vive um momento de reconstrução do Ministério da Cultura porque houve uma descontinuidade das políticas para o setor no nosso país.



"Essa reconstrução é um apelo da própria sociedade. Precisamos de políticas públicas que ajudem a organizar e qualificar nossos ativos culturais. Niterói é sempre lembrada no Ministério por ser uma referência em Cultura do Brasil. Estamos no caminho certo e é muito satisfatório saber que Niterói está no mesmo caminho", disse a ministra.



Os anúncios da Prefeitura

Homologação da reforma do Cinema Icaraí: Niterói vai ganhar em pouco mais de um ano um novo equipamento cultural dedicado às artes, à gastronomia e ao entretenimento. O prédio do Cinema Icaraí vai receber reforma completa, ganhará salas de exibição de filmes, salão para concertos musicais, restaurantes com vista para o mar e espaços de convivência. O investimento do município é de cerca de R$ 45,7 milhões.



O trabalho de restauro do antigo prédio em estilo art déco na Praia de Icaraí, que teve suas atividades encerradas em 2006, inclui a preservação da fachada e recuperação do saguão com todos os elementos originais: bilheteria, bomboniere, piso, teto, portas, escadarias e, ainda, a instalação de escada rolante e elevador, para garantir a acessibilidade.



O primeiro pavimento terá camarins, um mezanino para 69 pessoas e um restaurante. O segundo receberá infraestrutura para atender a orquestra.



No salão principal, os componentes decorativos serão revitalizados e o palco será ampliado para comportar a Orquestra Sinfônica Nacional da Universidade Federal Fluminense (UFF). A plateia terá capacidade para 299 pessoas e será instalada uma plataforma elevada para acesso ao subsolo.



O terceiro pavimento terá três salas de cinema de última geração. Uma das salas de exibição terá capacidade para até 150 pessoas e as outras duas comportam 65 cada. O andar terá um café e uma bomboniere.



O quarto pavimento ganhará um bar bistrô e será criado um quinto andar para a construção de um restaurante com varanda e vista para o mar, sem interferir nas características originais da fachada. O edifício será sustentável e serão instaladas na cobertura placas de módulos fotovoltaicos para a captura de energia solar. A cobertura terá sistema de captação de água da chuva para reuso.



O prédio da década de 1940 foi tombado pelo município em 2001. Desde 2019, ano em que conquistou o termo de uso do prédio, em parceria com a Universidade Federal Fluminense (UFF), a Prefeitura de Niterói realizou estudos e contratou empresas especializadas em projetos de arquitetura para elaborar a proposta de restauro. A proposta de recuperação do local foi concebida após intenso diálogo com profissionais da UFF, o Conselho Municipal de Proteção ao Patrimônio (CMPPC), o Departamento de Preservação do Patrimônio Cultural (DePAC) e o Instituto Estadual do Patrimônio Cultural (INEPAC).



O reitor da UFF, Antonio Claudio da Nóbrega,destacou a parceria com a Prefeitura de Niterói.



“O restauro do Cinema Icaraí é um sonho de muitos anos. Foi um dos itens principais na articulação da parceria da UFF com a Prefeitura em um grande acordo de cultura, arte e cinema, que envolveu outras ações. O Cinema Icaraí será um aparelho multiuso e sediará a orquestra sinfônica da universidade”, pontuou o reitor da UFF.



Sanção da lei que autoriza empréstimo para a construção do VLT: a lei aprovada pela Câmara Municipal autoriza empréstimo de R$ 182 milhões junto à Caixa Econômica Federal para a construção da primeira linha de Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) de Niterói, que vai ligar o Barreto ao Terminal João Goulart, no Centro. O valor financiado está incluído no montante de R$ 455 milhões do Governo Federal destinados à construção do VLT.



O projeto contempla os bairros do Barreto, Santana, São Lourenço e Centro e conta com cerca de 5 quilômetros e 9 estações. A rede começou a ser estudada e planejada em 2015 e hoje alcança o patamar de obter recursos do Governo Federal para a sua construção.



Sanção da lei que autoriza empréstimo para a compra de ônibus elétricos: a lei aprovada pela Câmara Municipal autoriza empréstimo de R$ 95 milhões junto à Caixa Econômica Federal para financiar a compra de 30 ônibus elétricos para a frota do município. O objetivo da aquisição dos ônibus elétricos é aumentar a qualidade dos serviços de transporte oferecidos à população, com uma tarifa acessível e utilizando veículos mais confortáveis e sustentáveis.