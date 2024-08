Entrega do Complexo Esportivo do Barreto: presença do prefeito Axel Grael - Lucas Benevides

Publicado 08/08/2024 18:44

Niterói - Um dos grandes templos do esporte em Niterói que, por décadas, foi espaço de treinamento de inúmeros craques de futsal no estado do Rio, o Clube Tio Sam, no Barreto, deu lugar ao novo Centro de Treinamento “Niterói Joga em Rede”. O local vai atender a mais de 30 mil estudantes da Rede Municipal com diversas atividades esportivas.

Este é o maior projeto em educação e esporte na história do município e vai oferecer infraestrutura para treinamento de alta performance para preparar atletas para os Jogos Escolares de Niterói (JEN) e outras competições. O local foi entregue, nesta quinta-feira (08), pelo prefeito Axel Grael o vice-prefeito prefeito Paulo Bagueira e pelo secretário de Educação Bira Marques. Mais de 10 mil crianças e jovens são atendidos em projetos esportivos da Prefeitura de Niterói.

Com o novo espaço esportivo, a Prefeitura de Niterói e a Secretaria de Educação pretendem estimular cada vez mais o esporte como forma de educação.

O novo espaço tem como principal objetivo promover a vocação esportiva das crianças e adolescentes matriculados na Rede, além de fortalecer a relação do esporte educacional nas unidades. O Centro de Treinamento “Niterói Joga em Rede” conta com uma quadra oficial para esportes como futsal, futebol, handebol, basquete, entre outros, além de uma arquibancada com capacidade para 1,8 mil pessoas.

O Centro de Treinamento foi instalado onde funcionava o Clube Tio Sam Barreto, lugar que já foi considerado o templo do futsal. O ginásio do espaço já sediou a Copa América de Futsal, com a participação das seleções do Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile e Venezuela, e também foi palco de grandes espetáculos de nível internacional. O local foi totalmente reformado e equipado para receber os estudantes da Rede e formar futuros atletas, oriundos das escolas municipais.

A cerimônia de inauguração teve uma partida de futebol simbólica, com um time formado pela Educação de Niterói e o outro por ex-atletas que fizeram história no time do Tio Sam e exibiram troféus conquistados desde a década de 90. O encerramento foi com um desfile dos estudantes com os novos modelos dos uniformes esportivos, que estão sendo entregues nas unidades da Rede que vão participar do JEN.

A Secretaria e Fundação Municipal de Educação disponibilizaram novos uniformes para os estudantes que vão participar do JEN. Estão sendo contempladas as 15 unidades inscritas na competição, com mais de 1,5 mil uniformes – entre camisas (com ou sem manga), bermudas e meias – e quase 2 mil pares de calçados (tênis e chuteiras). Além dos uniformes, também estão sendo entregues materiais para o treinamento das equipes como bolas, colchonetes, luvas e caneleiras. Os novos uniformes terão dois modelos: laranja com azul e branco com azul, além de um especial para goleiro, todos em moldes masculino e feminino. Além disso, estão sendo entregues 120 bolas para futsal, futebol de campo, futebol society, basquete, vôlei, handebol e rugby.