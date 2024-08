Itacoatiara Big Wave: evento já tem o Sinal Amarelo para competição - Divulgação

Publicado 08/08/2024 07:28

Niterói - Foi dado, nesta quarta-feira (7), o Sinal Amarelo para os surfistas que disputarão o Itacoatiara Big Wave (IBW) 2024, prova de surfe em ondas grandes, na modalidade tow in - que terá sua sexta edição na praia da Região Oceânica. O Sinal Amarelo é dado com cinco a sete dias da data prevista para a realização da prova. Caso se confirme a aproximação de grandes ondas para Itacoatiara, será dado o Sinal Verde e divulgada a data para a realização da prova. Surfistas de grandes ondas brasileiros e estrangeiros compõem a lista de participantes do IBW 2024. O evento tem apoio da Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

Neste ano, o Itacoatiara Big Wave terá disputa também na categoria bodyboarding em reconhecimento aos atletas que fazem da praia niteroiense uma das principais para a prática desse esporte em ondas grandes. Outra novidade é que a premiação nesta edição acontecerá por “times”, como nos principais campeonatos mundiais de surfe em tow in, nos quais o surfista é rebocado por motos aquáticas até a onda. Não haverá o melhor surfista e melhor piloto de jet-ski, mas um prêmio para a dupla formada por eles.

Disputarão a premiação, que soma R$ 115 mil, atletas nas categorias Melhor Time Masculino, Melhor Performance Time Mulher-Homem e Maior Onda de Bodyboarding. Além do apoio da Prefeitura de Niterói e SESC-RJ,o O Itacoatiara Big Wave 2024 tem patrocínio institucional da Reserva Extrativista Marinha de Itaipu (RESEX), Parque Estadual da Serra da Tiririca (PESET) e Instituto Estadual do Ambiente (INEA), além do patrocínio de várias empresas.

Já estão confirmados no IBW 2024 times brasileiros como: Lucas Chumbo (BRA) e Pedro Scooby (BRA), Gabriel Sampaio (BRA) e Pedro Calado (BRA). Rodrigo Koxa (BRA) e Vitor Faria (BRA), José Anibal (BRA) e Tony Laureano (POR), Guilherme Hillel (BRA) e Bernardo Mackenzie (BRA), Daniel Rodrigues (BRA) e Ziul Andueza (BRA), Ilan Blank (BRA) e Felipe Cesarano (BRA), Paulo Nascimento (BRA) / Ian Cosenza (BRA), João Paiva (BRA) / Marcos Moraes (BRA), Vinicius dos Santos (BRA) / Pablo Bezerra (BRA), Henrique Vasquez (BRA) / Felipe Vinagre (BRA) e Thiago Jacaré (BRA) / André Paulista (BRA).

Nos times mistos já confirmaram presença: Michelle des Bouillons (BRA) e Ian Cocensa (BRA), Michaela Fregonese (BRA) e Kleber Pires (BRA), Hermine Bonvallet (FRA) e Lourenço Katzestein (POR), Flor Caram (ARG) e Rafael Tapia (CHI), Justine Dupont (FRA) e Lucas Chumbo (BRA). Entre os surfistas estrangeiros na categoria masculina estarão: Nic Von Rupp (POR) e Clement Roseyro (FRA), Lourenço Katzestein (POR) e Tomas Lacerda (POR), Andrew Cotton (ENG) e Ben Larg (ENG), Francisco Porcella (ITA), Eric Rebieri (FRA) e Willyam Santana (BRA) e Rafael Tapia (CHI) e Ignacio Salazar (PER).