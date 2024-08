Juliane Rodrigues: lançamento de livro infantil na Sala Carlos Couto - Divulgação

Juliane Rodrigues: lançamento de livro infantil na Sala Carlos Couto Divulgação

Publicado 08/08/2024 06:52

Niterói - Nesta quinta-feira, 08 de agosto, Juliane Rodrigues lança o livro infantil Ser Diferente é Legal, na Sala Carlos Couto.

A turma da Tia Juju está organizando uma festa para receberem o João, irmãozinho da Maria e da Maju. A alegria é tão grande quanto a bagunça que essa galerinha é capaz de fazer, mas uma coisa preocupa as crianças: Como será o bebê? Será que ele é diferente? Com a ajuda da tia Juju e da bicharada do Reino chamado Respeito, eles vão descobrir que "Ser Diferente é Legal".

SERVIÇO:

Evento: Noite de Autógrafos | Juliane Rodrigues

Data: Quinta-feira, 08 de agosto de 2024

Horário: 18h

Valor: Evento Gratuito

Classificação indicativa: Livre

Local: Sala Carlos Couto - Anexa ao Theatro Municipal

Endereço: Rua XV de novembro, 35, Centro, Niterói