A autora Monica Martins: lançamento de livro na Biblioteca Parque de Niterói - Divulgação

A autora Monica Martins: lançamento de livro na Biblioteca Parque de Niterói Divulgação

Publicado 08/08/2024 06:12

Niterói - No sábado, 10 de agosto, às 10h30, a escritora Mônica Martins lança o livro O Museu do Ipiranga, na Biblioteca Parque de Niterói. No livro, a turma do Sítio do Pica-pau Amarelo, guiada pelo sábio Visconde de Sabugosa, visita o Museu do Ipiranga para conhecer a rica história da instituição paulista.

Através da leitura Ninguém vai perder os bailes com os personagens de época e todos vão querer conhecer a história da bela construção contada pelo Visconde de Sabugosa. Plantado numa colina de ventos uivantes, o atual Museu se encontrava nas terras do pai da famosa Marquesa de Santos.

Bem que José Bonifácio quis plantar ali um memorial pelo famoso “Grito do Ipiranga”, mas, sem sucesso. A princípio, o Museu foi um estabelecimento onde se ensinavam ciências físicas, naturais e matemáticas. A Casa do Grito representa o local onde D. Pedro decidiu separar o Brasil de Portugal. Os jardins franceses convidam a passeios. Seu tesouro? Mais de duzentos mil peças entre carruagens, armaduras, vestidos de festa, mechas de cabelo da Marquesa de Santos além de uma maquete que mostra como era São Paulo em 1841: um vilarejo de casinhas brancas atravessado por rios.

Ilustrada por Felipe Campos, a obra de Mônica conta com uma narrativa delicada e criativa que nos apresenta o passado pelo olhar dos mais queridos personagens da ficção infantil.

A autora Mônica Martins é especialista em Literatura Infantil e Juvenil e editora da MoMa, além de idealizadora do Espaço de Leitura Tatiana Belinky e do Projeto Quarta Khapa, ambos em Niterói.

SERVIÇO

Evento: Lançamento do livro O Museu do Ipiranga, de Mônica Martins.

Data: Sábado, 10 de agosto de 2024

Horário: 10h30

Valor: Entrada Gratuita

Classificação etária: livre

Local: Biblioteca Parque de Niterói

Endereço: Praça da República, s/n, Centro, Niterói