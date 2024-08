Niterói: seminário "Fundos Soberanos e a Agenda Climática: Desafios e Oportunidades" é organizado pelo Fórum de Fundos Soberanos Brasileiros (FFSB) - Reprodução

Publicado 06/08/2024 21:20

Niterói – A cidade de Niterói vai participar do seminário “Fundos Soberanos e a Agenda Climática: Desafios e Oportunidades”. Organizado pelo Fórum de Fundos Soberanos Brasileiros (FFSB), o evento vai acontecer nesta sexta-feira (09), na Casa G-20, em Ipanema, na Zona Sul do Rio. O objetivo é promover uma discussão sobre o papel dos fundos soberanos no atual contexto de mudanças climáticas.

Estão previstas a participação do prefeito de Niterói, Axel Grael, e da secretária municipal de Fazenda, Marília Ortiz. O seminário vai favorecer a troca de experiências e reflexões sobre o papel que os fundos podem cumprir para a promoção do desenvolvimento local e regional, iniciar uma trilha de investimentos sustentáveis e abordar a agenda do G-20 e os debates que serão realizados na COP 30, em 2025.

O seminário “Fundos Soberanos e a Agenda Climática: Desafios e Oportunidades” contará com a presença de gestores municipais e estaduais, autoridades nacionais, órgãos de controle e reguladores, órgãos internacionais relevantes sobre o tema, e outros agentes do ecossistema de investimentos sustentáveis do qual os fundos soberanos fazem parte.

O fundo soberano é um mecanismo de resiliência fiscal para garantir suficiência financeira frente às oscilações decorrentes da volatilidade da receita de royalties. Em Niterói, o Fundo de Equalização da Receita (FER) foi criado em 2019.