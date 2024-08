Fernanda Sixel: pedagoga niteroiense ganhou a honraria Medalha Tiradentes, na Alerj - Divulgação

Publicado 06/08/2024 00:37

Niterói - Em sessão solene na noite dessa segunda-feira (5), a Assembleia Legislativa do Estado do Rio (Alerj) entregou a Medalha Tiradentes à pedagoga Fernanda Sixel, integrante do Conselho Municipal de Políticas para as Mulheres e presidente da Ação Mulher Trabalhista de Niterói. A comenda é a maior honraria concedida pelo Poder Legislativo estadual para homenagear pessoas que prestaram relevantes serviços ao estado e ao país. A cerimônia aconteceu no Palácio Tiradentes, sede histórica do parlamento fluminense.



A iniciativa da homenagem foi do deputado estadual Vítor Júnior (PDT), que acompanhou todo o trabalho realizado por Fernanda Sixel, no enfrentamento à violência contra as mulheres.



O parlamentar destacou o período em que Fernanda esteve à frente da Coordenadoria de Política e Direitos das Mulheres (Codim), instituição da prefeitura de Niterói, onde implantou projetos importantes na prevenção da violência, como a Sala Lilás 24 horas, em parceria com a Polícia Civil e o Tribunal de Justiça, e a ampliação do Núcleo de Atendimento à Mulher (Nuam) da Prefeitura, em parceria com o Plaza Shopping, além de projetos de acolhimento das vítimas, como o Auxílio Social para Mulheres em Situação de Violência e a criação do Espaço Empreender Mulher.



“Fernanda, eu pensei muito antes de escolher as pessoas que eu iria homenagear durante nosso mandato. Porque acredito que é um ato de muita importância. Para chegar a escolha, tem que ser alguém que mereça, que represente tudo isso. E a primeira medalha que eu entrego é para você. É muito difícil encher as galerias desse plenário e hoje está lotado por você. Quero te agradecer por tudo o que fez pela sociedade e pela cidade de Niterói”, disse Vítor antes de entregar a medalha à Fernanda, que estava ao lado do marido, o ex-prefeito de Niterói Rodrigo Neves; dos pais dela, Dona Vera e Seu Jorge, e dos filhos Mayara, Carlos Eduardo e Marina, além da neta Manuela.



A deputada estadual Verônica Lima (PT), que conhece Fernanda desde a década de 1990, no movimento estudantil, destacou a histórica luta da homenageada em defesa das mulheres e da democracia. “Na noite de hoje, a medalha vai para o peito de uma mulher que merece muito essa honraria. A Fernanda foi durante oito anos primeira-dama de Niterói, mas ela não perdeu a simplicidade, a humanidade, a capacidade de demonstrar que, na caminhada dela, o que a move é o compromisso com as transformações sociais. Viva Fernanda, viva a democracia, viva as mulheres brasileiras”, disse.



O ex-prefeito de Niterói e marido da homenageada, Rodrigo Neves, exaltou a história de luta de Fernanda. “Eu não chegaria na luta política, como cheguei, se não fosse Fernanda ao meu lado”, declarou Rodrigo, que adaptou um poema de Bertolt Brecht para homenagear a esposa e todas as mulheres que lutam no Estado do Rio: “Há mulheres que lutam um dia e são boas, há outras que lutam um ano e são melhores, há as que lutam muitos anos e são muito boas. Mas há as que lutam toda a vida e essas são imprescindíveis”, declamou Rodrigo.



Emocionada, Fernanda Sixel disse que já iniciou o dia chorando de felicidade pela vitória de Rebeca Andrade, que superou todas as dificuldades para honrar o Brasil e todas as mulheres, na Olimpíada de Paris. E, inspirada na medalhista olímpica, ergueu a Medalha Tiradentes, lembrando o seu compromisso com a sociedade.



“Todos os dias eu rezo para não perder a sensibilidade de me colocar no lugar do outro. Acordo pedindo para que eu seja exemplo para meus filhos, mas a nossa vida não se basta dentro das nossas famílias, nossa vida não pode ser plena o bastante se a gente olha para o lado e vê outro ser humano passando por provações, por fome, se a gente vê os dados da violência contra a mulher, que apesar de todos os avanços e leis, ainda são alarmantes. E por isso, eu agradeço a todos que dividiram essa luta comigo. Vamos continuar avançando. Eu tenho certeza de que nossa cidade continuará sendo exemplo de resistência, de defesa dos direitos humanos e da população que mais precisa”, destacou Fernanda.

Também estavam presentes à solenidade a Secretária Estadual da Mulher, Helena Aguiar; o vice-prefeito de Niterói, Paulo Bagueira, que representou o prefeito Axel Grael; a defensora Pública Flávia Nascimento; a advogada criminalista Letícia Lins e Silva; a presidente do PDT no Rio, deputada estadual Martha Rocha, além de deputados de vários partidos e vereadores de Niterói, além de lideranças políticas, empresariais, comunitárias e religiosas, amigos e familiares.