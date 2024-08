Agosto Lilás: cidade será iluminada de lilás em dois pontos, a Câmara Municipal e o MAC - Reprodução

Publicado 05/08/2024 19:11 | Atualizado 05/08/2024 19:42

Niterói - Na próxima quarta-feira (7), às 16h, na Câmara Municipal de Niterói, na Avenida Ernani do Amaral Peixoto 625, a Secretaria Municipal da Mulher celebrará os 18 anos da Lei Maria da Penha. O Agosto Lilás destaca a importância de conscientização que visa o fim da violência contra a mulher.



Haverá uma plenária aberta para que a população possa compartilhar seus relatos, desafios e conquistas relacionadas à Lei Maria da Penha. Em seguida, será inaugurada a exposição "Metamorfose, das sombras à Luz”, que conta a história por meio de fotos, de mulheres que passaram por todos nossos equipamentos e conquistaram uma vida longe das violências.



Como simbolismo de visibilidade pelo fim da violência doméstica, a cidade será iluminada de lilás em dois pontos, a Câmara Municipal e o MAC em homenagem a essa importante legislação. O evento será uma celebração para a fortalecer a luta contra a violência doméstica.

A cerimônia de abertura contará com o lançamento da exposição "Metamorfose, das sombra à luz", da artista Adriana Oliveira em parceria com a Secretaria Municipal da Mulher. A exposição convida o público a uma reflexão profunda sobre as múltiplas faces da violência contra a mulher, retratando os ciclos da natureza e o processo de fortalecimento das mulheres que enfrentaram situações de violência.



Além da exposição, a plenária terá com a participação de mulheres de destaque na luta pelos direitos das mulheres em Niterói. Este espaço será aberto para que outras mulheres da cidade possam compartilhar seus relatos e experiências relacionadas à Lei Maria da Penha. A sessão também abordará os desafios e conquistas associados a esta importante legislação, proporcionando um fórum para discussões construtivas e inspiradoras.



Durante o mês de agosto, a Secretaria Municipal da Mulher promoverá uma agenda coletiva dedicada à conscientização sobre a Lei Maria da Penha. A iniciativa englobará uma série de eventos coordenados tanto pelos órgãos da Prefeitura quanto por organizações da sociedade civil. A agenda visa ampliar a disseminação de informações sobre a legislação e fortalecer o compromisso da comunidade no enfrentamento da violência contra a mulher.