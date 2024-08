Celeste Carvalho: a arquitetura profética consiste em projetos que seguem dados e orientações bíblicas e, como se crê, é inspirada por Deus - Divulgação

Publicado 03/08/2024 19:51

Niterói - Repleta de significados surpreendentes, símbolos impactantes, ora misteriosos, ora revelados à luz do conhecimento, sempre com estética e performances próprias, a arquitetura profética – que reúne formas de acordo com o conteúdo bíblico - tem sido a cada vez mais notada no Brasil, seja em ambientes tradicionais ou não, como monumento que remete à história da conexão do homem com Deus. Diante disto, a arquiteta e urbanista Celeste Carvalho, autora do minucioso projeto da Primeira Igreja Batista do Ingá, em Niterói, Rio de Janeiro, destaca este estilo de construção, neste momento histórico da humanidade, em uma pós-pandemia e à sombra de guerras cruéis, que têm feito o homem buscar publicamente sua espiritualidade e fé.



A arquitetura profética consiste em projetos que seguem dados e orientações bíblicas e, como se crê, é inspirada por Deus. Nada é criado aleatoriamente. O Espirito Santo revela, edifica e depois enche de vida! Na história do tabernáculo israelita, o Senhor enviou um projeto detalhado, por intermédio de Moisés, a um construtor: Bezalel. É interessante notar que Êxodo 35:30-33 apresenta a primeira menção bíblica a uma pessoa cheia do Espírito Santo. Tecnicamente, é possível dizer que naquela época ele desempenhava várias funções que hoje em dia correspondem às atividades de arquitetos, engenheiros, mestres de obras e operários, entre outros.



Este legado incontestável da arquitetura profética também é visto em outras construções, na mesma cidade, como na Primeira Igreja Batista de Niterói, Igreja de São Judas Tadeu( católica), na Praia de Icaraí, Igreja Salesianos, em Santa Rosa(católica), Igreja Porciúncula de Sant'ana(católica). No Brasil, há outras como A Catedral da Fé, da Igreja Universal, na Av. Suburbana; O Templo de Salomão, erguido em São Paulo; a Catedral de Brasília e a Igreja da Pampulha, no DF, ambas com projetos de Oscar Niemeyer.



Tendo sido amplamente difundida com a revelação dada por Deus a Moisés para a construção do tabernáculo, onde o povo prestava culto ao Altíssimo, esse tipo de construção sacra é visto entre os judeus, muçulmanos, cristãos católicos e, de forma excelente e criativa, com os evangélicos, que a manifestam, através de jardins, paredes representativas, vitrais, foyers, pisos, tetos, tudo que um arquiteto pode levar das santas escrituras para espaços como templos e locais de convívios sociais, onde a tradição e costumes milenares são guardados com os mais nobres sentimentos.



Na Primeira Igreja Batista do Ingá (construída entre 1976 e 1982), Celeste Carvalho aliou paredes brancas ao conceito de paz e tranquilidade logo no jardim externo; o teto interno apresenta cimento aparente, que significa que os membros, diante de Cristo, sempre estarão em construção pessoal; a marquise da porta do templo é côncava, representando a mão do Filho de Deus sobre os fiéis; o lago remete à água do rio da vida; a posição e corte do mármore do piso do foyer foi inspirada nas pegadas do rebanho, que vai após o Messias; o amor de Jesus é representado com um cálice de concreto e a cruz foi posta como única coluna à mostra no templo.

A arquiteta e urbanista foi constante em todas as suas iniciativas. Foram beneficiados 17 colégios municipais, 6 postos de saúde, cooperou para que 22 comunidades recebessem o Projeto Vida Nova (com escadarias, caminhos e ruas pra todos os moradores), além do patamar equipado para UMEIS, ensino infantil e também de ensino fundamental; e o Medico de Família. Colocou o chafariz no Campo de São Bento (em 1980) para alcançar, além da beleza, solução para o problema com os mosquitos na região. Construiu canal com 1km e 600m, na Av. Roberto Silveira. Construiu o Túnel Raul da Veiga, entre 1976 e 1982, que liga São Francisco a Icaraí, tendo sido concluído no Governo Moreira Franco. Executou o calçadão da Praia de Icaraí. Promoveu a dragagem para alargamento das vias da Praia de São Francisco.



É neta do Pastor Manoel Avelino de Souza. Filha do Pastor Samuel de Souza, da Pib Ingá. Como arquiteta e urbanista, foi funcionária da Prefeitura de Niterói por 46 anos. É autora do Projeto de Lei n° 307, de 1997, aprovado e sansionado, que trata da isenção das taxas de obras para templos de quaisquer cultos e para associações de moradores.