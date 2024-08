Railson Barboza: jovem imortal ocupará cadeira da Associação Fluminense de Letras (AFL) - Divulgação

Publicado 02/08/2024 09:25

Niterói – A Academia Fluminense de Letras (AFL), entidade tradicional de reconhecimentos aos escritores e autores da região, elegeu o jovem escritor Railson Barboza, de 31 anos, para a cadeira número 10 da classe de Ciências Sociais, sob patrocínio de José Bonifácio e sucedendo o imortal Sylvio Lago Jr. Railson vai tomar posse no próximo dia 24, às 10h, na Praça da República 7, Centro de Niterói.

“É uma honra inestimável pertencer ao seleto e ilustre sodalício da Academia Fluminense de Letras, tornando-me imortal nessa instituição centenária que porta o farol cultural e literário de nosso Estado do Rio de Janeiro. Agradeço em especial meus pais, Renato e Lourdes, que sempre me incentivaram na leitura e me fizeram um grande amante dos livros.”

O novo imortal da AFL é natural do Rio de Janeiro, morador de Niterói desde os sete meses de idade. Barboza é bacharel em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio); pós-graduado em Ética e Filosofia Política pela Faculdade Unyleya e pós-graduado em História da Arte pela Facuminas. É Mestre e Doutorando em Política Social pela Universidsde Federal Fluminense (UFF)

Railson é autor de dois livros: “A resistência da Juventude Universitária Católica ao Projeto de Ditadura” (Ed. Dialética, 2021) e “Ética e Política em Nicolau Maquiavel: à luz crítica de Jacques Maritain” (Ed. Novas Edições Acadêmicas, 2020). Também é co-autor da obra “Sociedade Civil e Estado no Brasil Hoje: Ensaios e Perspectivas de Análise” (Editora Uaná, 2024). Está previsto para janeiro de 2025 a publicação do seu próximo livro, “O mínimo sobre Maquiavel”, em parceria com a editora “O mínimo”, compondo a coleção da editora.

Atualmente é colunista no jornal Le Monde Diplomatique Brasil, versão brasileira do periódico francês Le Monde Diplomatique, onde está desde dezembro de 2022. Também possui texto publicado no jornal Diário do Rio, em especial a crônica “Todos os reis estão nus”, uma crítica à política contemporânea.

É membro titular do Instituto Histórico e Geográfico de Niterói (IHGN) desde novembro de 2023. Foi eleito conselheiro editorial da Revista do Conselho Federal de Medicina Veterinária (gestão 2024). Atuou como docente da UniLassale (RJ) no curso de Direito, ministrando a disciplina Filosofia do Direito.