Cidade de Niterói: convênio da Policia e Prefeitura é esforço coletivo pela segurança localReprodução

Publicado 02/08/2024 08:20

Niterói – Começou, na última quinta-feira (1), a execução do convênio assinado em junho pela Prefeitura e a Secretaria de Estado de Polícia Civil do Rio de Janeiro. O objetivo do acordo é ampliar o número de policiais civis no atendimento à população de Niterói nas cinco delegacias da cidade: 76ª DP (Centro), 77ª DP (Icaraí), 78ª DP (Fonseca), 79ª DP (Jurujuba) e 81ª DP (Itaipu).

O Município vai pagar Regime Adicional de Serviço (RAS) para os policiais civis. Com isso, vão ser disponibilizadas de 300 a 310 vagas por mês para que os agentes reforcem o serviço nas delegacias. O convênio foi assinado através do Gabinete de Gestão Integrada de Segurança de Niterói (GGIM). O investimento é de R$ 1.621.038 em 12 meses.

O convênio com a Secretaria de Estado de Polícia Civil é uma medida estratégica para melhorar a segurança e a qualidade de vida em Niterói. A iniciativa reflete um esforço coordenado e financiado para enfrentar a violência e a criminalidade. Desde 2013, a Prefeitura de Niterói vem criando ferramentas para auxiliar no combate à criminalidade.

O número de vagas para os policiais civis envolvidos é de 300 vagas para os meses de 30 dias e 310 vagas para os meses de 31 dias, com distribuição de duas vagas diárias para cada uma das cinco delegacias de Niterói. Os efetivos podem ser ampliados ou reduzidos em razão da expansão ou retração do programa objeto do convênio.