Piratininga: evento gratuito contará com apresentações e oficinas de acrobacias, slackline e altinha - Divulgação

Publicado 02/08/2024 08:14 | Atualizado 02/08/2024 11:03

Niterói - Moradores da Região Oceânica podem se preparar: o mês de agosto começará com uma grande surpresa para quem gosta de esportes, arte e cultura. No dia 03, sábado, acontecerá na Prainha de Piratininga o Projeto Niterói em Cores - com integração esportiva e cultural. Uma boa oportunidade para se divertir ao ar livre e ao mesmo tempo aproveitar uma série de atividades e oficinas gratuitas incluindo acrobacias em tecido, slackline e altinha. Todas serão conduzidas por profissionais qualificados dos grupos Pendurados Acrobacias Circenses, Slackline Niterói e Mundialta.



O evento está programado para começar às 8 horas e é só chegar e aproveitar. Além das práticas esportivas, o Niterói em Cores será embalado ao som de DJ, criando uma atmosfera dinâmica e inclusiva com apresentações musicais de diversidade de gêneros e estilos para entreter e inspirar. Antes das oficinas, acontecerão espetáculos visuais seguidos de sessões práticas.



Poderão participar pessoas de todas as idades. A ideia dos organizadores é levar para a Região Oceânica atividades deste porte, que possam promover a integração e socialização entre moradores e atletas mostrando essas modalidades que, cada vez mais ganham adeptos na cidade, sendo um movimento inovador na Praia de Piratininga. O evento quer inspirar e dar oportunidades de expressão criativa , para pessoas de todas as idades e origens. O evento piloto conta com o patrocínio da Blueman, Predial Net Energy Fruits e OPS Sports.



Acrobacias Circenses: Pendurados Acrobacias Circenses



O grupo levará suas impressionantes apresentações de acrobacias em tecido, permitindo que os participantes aprendam e experimentem técnicas de equilíbrio, força e flexibilidade. O Projeto Pendurados tem a proposta de ensinar, preservar e ampliar a produção da arte circense através do ensino regular e sistêmico dos saberes próprios dessa linguagem artística. O aprendizado da arte circense está ganhando espaço, palco e picadeiro cada vez mais em Niterói.



“Nossas oficinas despertam o interesse nas pessoas em participar de uma atividade tão diferenciada que faz bem para o corpo e a alma. É uma dinâmica que mexe o corpo com outra perspectiva e está associada a um ambiente de alegria, que é a praia. Além disso, perpetua e apresenta uma arte que é milenar, além de promover a socialização e inclusão e isso tudo num ambiente com muita energia. Convidamos os moradores a participarem porque será uma dia incrível”, diz a professora Juliana Berti, formada no Picadeiro Circo Escola SP e foi professora da Escola Nacional de Circo.



Slackline Niterói



Com demonstrações e clínicas práticas, o grupo Slackline Niterói inspirará os participantes a desafiarem seus limites e a vivenciarem a emoção do slackline com clínicas para iniciantes.

O Slackline é um esporte que pode ser praticado indoor, com estruturas próprias para a segurança dos atletas, ou outdoor. Geralmente, a grande preferência é pela prática outdoor quando acontece em parques, praças, praias ou montanhas. Niterói desponta cada vez mais com o incentivo a tal prática de modalidade esportiva. As atividades em Piratininga contarão com a participação e orientação do coordenador Pedro Marinho, uma das grande feras do esporte nacional.



“O slackline é simplesmente falando uma fita tensionada entre dois pontos fixos. É uma modalidade que em sua essência trabalha, desenvolve e faz a manutenção do equilíbrio e da consciência corporal e espacial, funções essas que gradativamente as pessoas vem perdendo ao longo do tempo. Por isso o slackline é perfeito para a prática de todas as idades", estimula Pedro Marinho



Altinha



A Altinha de Três Toques Futevôlei organizará animados jogos de altinha na areia, incentivando a prática de esportes coletivos e promovendo o espírito esportivo entre todos os presentes.



“Niterói já é uma cidade considerada um celeiro de craques. Quando estimulamos a prática da altinha também estamos estimulando a prática do exercício físico, a interação social, a disciplina e o incentivo e cuidado com a natureza que todo o atleta deve ter. Mas a modalidade não está direcionada somente para atletas, mas para quem quer utilizar o esporte para se exercitar e socializar", explica Raphael Emiliano.



Serviço :



Local : Prainha de Piratininga, lado direito

Data : 03 de agosto

Horário: a partir das 8 horas até às 14 horas