Caminho Niemeyer: show gratis de Péricles no próximo domingoReprodução

Publicado 02/08/2024 09:42

Niterói - A segunda edição do Festival Enel Por Você dá a largada para levar muita diversão, informação e shows gratuitos de grandes nomes da música brasileira. No dia 4 de agosto, domingo, acontecem shows com Péricles e Ana Carolina. O festival acontece sempre das 11h até as 19h, e promove um dia inteiro de atividades gratuitas para todas as idades, com oficinas esportivas e culturais.



A programação vai reunir em um grande parque de experiências ações para toda a família. Ao longo do dia, serão realizadas para a criançada Oficinas de Plantio de Mudas, atividade lúdica para falar sobre sustentabilidade e sobre a importância de se cuidar do meio ambiente, e de Confecção de Pipas, que além de produzir o brinquedo, vai ensinar como brincar com segurança e atenção às redes elétricas.



Também haverá a realização de clínicas de modalidades como vôlei de praia, tênis de mesa e break dance, que acaba de ser incluída na competição. Professores de educação física vão ensinar os fundamentos das atividades e estimular a prática esportiva para a promoção do bem-estar e da saúde.



Rafaello Ramundo, curador do evento, explica que o Enel Por Você foi pensado de forma a oferecer um domingo de festa para toda a família: “Em sua segunda edição, o Festival Enel Por Você, que ano passado reuniu mais de 50 mil pessoas, quer repetir o sucesso levando muito entretenimento e informação de qualidade, somados a uma programação com grandes nomes da música brasileira. Os moradores de Niterói vão ter mais uma oportunidade de se divertir em um grande evento com toda segurança e qualidade”.



O evento terá serviços da concessionária como, por exemplo, troca de titularidade, parcelamento de contas, nova ligação, cadastro de fatura por e-mail e atualização de cadastro. E uma tenda será montada para realizar, gratuitamente, a troca de lâmpadas de filamento por lâmpadas LED para estimular a eficiência energética. Cem por cento das emissões de carbono do Festival será compensada através da compra de crédito de projetos de REDD+ (preservação e manejo sustentável da floresta amazônica) e de MDL (incentivo à geração de energia limpa).



OS SHOWS



A cantora Ana Carolina vai apresentar o espetáculo “Ana Canta Cássia”, com músicas de Cássia Eller com um setlist que reúne sucessos como “Malandragem”, “Segundo Sol”, “Relicário” e “Meu Mundo Ficaria Completo”. Conhecido no mundo do samba como o “Rei da Voz”, o cantor Péricles irá apresentar seu novo show “Céu Lilás – Ao Vivo”. No repertório sucessos como: “Até que durou”, “Melhor Eu Ir”, “Final De Tarde”, “Oya”, entre outras.



SERVIÇO:

Evento: Enel Por Você – Shows de Péricles e Ana Carolina

Data: 4 de Agosto, domingo, de 11h às 19h

Valor: Entrada Franca

Local: Caminho Niemeyer

Endereço: - Rua Jornalista Rogério Coelho Neto, s/n - Centro