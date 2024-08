Niterói: aprovado o acompanhamento dos investimentos de obras do PAC na cidade - Reprodução

Publicado 02/08/2024

Niterói - O vereador Anderson Pipico aprovou por unanimidade, na última quinta-feira (1), na Câmara de Vereadores, a criação de uma Frente Parlamentar de Acompanhamento das Obras do PAC. A proposta vem após recente anúncio da liberação de R$ 450 milhões para o município de Niterói como parte do Programa de Aceleração do Crescimento – o PAC Seleções, valor que poderá chegar à R$ 580 milhões.

Os investimentos por parte do governo federal têm foco na mobilidade urbana no eixo Cidades Sustentáveis e Resilientes para a implementação do VLT (Veículo Leve Sobre Trilhos). Além destes, outros R$ 35 milhões serão investidos na urbanização de áreas carentes, melhorando a infraestrutura e qualidade de vida dos moradores; R$ 1,4 milhão será destinado à contenção de encostas, uma medida crucial para prevenir deslizamentos de terra e R$ 3 milhões serão utilizados para a regularização de propriedades, beneficiando os moradores de assentamentos de baixa renda.

"É um montante significativo, que será investido em diversas áreas e isso demanda uma supervisão robusta para garantir que os recursos sejam utilizados de maneira responsável e alinhada com os interesses da população niteroiense", justifica o vereador.

Na proposta entregue, Pipico sugere que as sessões sejam públicas, contem com a participação popular e durem o tempo que for necessário o acompanhamento das obras previstas no Plano.