Niterói: melhor geração de empregos dos ultimos dez anos - Alex Ramos

Publicado 02/08/2024 07:59

Niterói - Números do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho, mostram que nos seis primeiros meses deste ano Niterói gerou um saldo de 5.579 postos de emprego: a maior marca para o período nos últimos dez anos. As estatísticas oficiais também apontam que Niterói lidera o ranking dos municípios do Leste Fluminense. Este valor é o resultado entre a diferença de admissões e demissões no período.

Durante o primeiro semestre em Niterói, 2.989 contratações foram de mulheres, o que representa cerca de 53,5% do número total acumulado. A maior parte da população que conseguiu um novo emprego na cidade é de jovens entre 18 e 24 anos (38%). Adultos de 40 a 49 anos representam 23%, seguidos de pessoas na faixa-etária de 30 a 39 anos que são 19%.

O setor que mais abriu vagas no primeiro semestre em Niterói foi o de serviços: 4.599. A construção civil gerou 897 postos de trabalho e a atividade industrial foi responsável por 691 vagas preenchidas.

Sobre o grau de instrução, os dados do Caged mostram que em Niterói as pessoas com ensino médio completo ficaram com a maior parte das vagas (3.127); seguidas das que têm o superior completo, que atingiu a marca de 1.402 pessoas empregadas, e superior incompleto (419).

Aumento de mais de 200%: o saldo de 5.579 postos de emprego gerados em Niterói no primeiro semestre de 2024 é o maior para o período em dez anos. Desde 2015, as maiores somas de vagas de empregos criadas nos seis primeiros meses do ano foram registradas pelo Caged em 2022 (5.080). Os números alcançados no período deste ano representam mais de 200% de aumento no comparativo com o primeiro semestre de 2023, quando foram gerados 1.539 novos postos de trabalho em Niterói.