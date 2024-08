Niterói: o Escritório Social é uma parceria do Município com o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e com a Secretaria Estadual de Administração Penitenciária (Seap) - Divulgação

Publicado 01/08/2024 16:44

Niterói - O Escritório Social de Niterói, realiza sua versão itinerante na Quadra da Cubango, no próximo sábado (03), a partir das 10h, para celebrar três anos de atendimentos. A atividade realizada pela Secretaria Municipal de Participação Social será uma edição estendida do Escritório Social Itinerante e vai funcionar até às 17h, como parte do Programa Rede Acolher, que leva atendimentos jurídicos, psicológicos e sociais a pessoas egressas do sistema prisional e seus familiares.

A escolha do local foi uma maneira de beneficiar mais de dez comunidades próximas ao bairro da Zona Norte. A ação celebra também uma conquista: a realização de mais de 4.300 atendimentos feitos no período entre 2021 e 2024. A Rede Acolher tem a coordenação da Secretaria Municipal de Participação Social (Sempas) sendo executada pelo Instituto Três Romãs. Os serviços da Rede Acolher estão inseridos na Política Municipal de Prevenção à Violência, definida pelo decreto municipal 13.378/2019, que estabelece os eixos do Pacto Niterói Contra a Violência.

O Programa Rede Acolher possui três projetos integrados. O Escritório Social é uma parceria do Município com o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e com a Secretaria Estadual de Administração Penitenciária (Seap). O escritório funciona no Terminal Rodoviário João Goulart, no Centro de Niterói. O segundo projeto é o Escritório Social Itinerante, onde as equipes multidisciplinares visitaram unidades prisionais de Niterói para o atendimento a detentos que estão a seis meses ou menos de sair do sistema e a ida aos bairros e comunidades da cidade em busca de egressos do sistema prisional para os atendimentos necessários. O projeto já foi a 30 bairros de Niterói desde outubro de 2023, quando iniciou o atendimento fora da unidade localizada no Terminal Rodoviários João Goulart. O terceiro projeto é o Recomeçar, que oferece cursos de qualificação, inserção profissional e geração de renda visando promover e proporcionar acesso a oportunidades de trabalho e renda de forma alinhada às necessidades dos usuários do Programa, por meio de parcerias com agentes públicos e privados.