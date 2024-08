Capa do livro: lançamento no próximo sábado, na Biblioteca Parque de Niterói - Reprodução

Publicado 31/07/2024 19:08

Niterói - No sábado, 03 de agosto, às 10h30, a Biblioteca Parque de Niterói recebe palestra e o lançamento do livro A Sevilha Fluminense - As Touradas em Niterói (Editora Itapuca), do autor e professor da UFRJ, Victor Melo. Durante a estreia, o professor promoverá um bate-papo com o público e apresentará a história das touradas na cidade. O encontro é gratuito com classificação livre.



Entre 1892 e 1928, com um episódio isolado em 1839, as touradas eram realizadas em 13 praças de touros instaladas no Centro, Barreto e São Francisco (Niterói) e Neves (São Gonçalo). De meados dos anos 1910 até o início da década de 1920, a região ficou conhecida como “Sevilha Fluminense”.



“O fundamental é perceber que a tauromaquia não se tratou de uma ocasionalidade ou mera diversão. Seu início e fim nos diz muito sobre a transição de uma dinâmica rural para uma urbana, de um antigo para um novo regime, de uma urbe modesta para uma cada vez maior e complexa. Nesse quadro, as touradas nos permitem perceber as intervenções do poder público a partir de suas visões de mundo e projetos de sociedade, sempre se equilibrando nas tensões estabelecidas entre os desejos da população e os interesses do mercado”, ressalta o autor.



Victor Melo é professor titular da UFRJ, autor de diversos livros e tem como ênfases das suas pesquisas a História do Rio de Janeiro e de Niterói, além da História do Esporte, da Educação Física, do Lazer e das Práticas Corporais. É coordenador do Sport: Laboratório de História do Esporte e do Lazer e membro do Laboratório de Estudos da Educação do Corpo (Labec/UFRJ).



Serviço

Evento: Lançamento do livro A Sevilha Fluminense - As Touradas em Niterói de Victor Melo

Data: Sábado, 3 de agosto de 2024

Horário: 10h30

Entrada Gratuita

Classificação etária: Livre

Local: Biblioteca Parque de Niterói

Endereço: Praça da República, s/n, Centro, Niterói