Procon Intinerante: atendimento no Centro de NiteróiReprodução

Publicado 31/07/2024 16:46

Niterói – Local de movimento intenso, o Centro será o ponto de atendimento do Procon Itinerante nesta quinta (01) e sexta-feira (02). O serviço de orientação jurídica gratuita da Prefeitura de Niterói já atendeu mais de 300 pessoas esse ano e estará no espaço ao lado do Terminal Rodoviário. A van é um veículo adaptado que percorre os bairros da cidade para levar orientação aos consumidores, das 10h às 18h.



O serviço, prestado pela Secretaria de Defesa do Consumidor em parceria com as regionais, conta com uma equipe preparada para ajudar os consumidores de Niterói sobre seus direitos, e para orientar sobre denúncias e reclamações. Os atendimentos são feitos por dois advogados e um auxiliar administrativo. A programação itinerante vai até setembro, sempre às quintas e sextas-feiras.



A van do Procon Itinerante foi adaptada com mesas, ar-condicionado, computadores, toldo e gerador. O veículo foi doado à Prefeitura de Niterói pelo Ministério Público e tem capacidade para atender até quatro pessoas por vez. A ideia é que a van ajude a levar os serviços do Procon para áreas mais carentes ou de difícil acesso, além de ser usada em ações conjuntas de cidadania com outras secretarias.



Os principais atendimentos nas ações deste ano se referem a serviços não atendidos de energia, água, internet e telefonia, além de dívidas bancárias. Para atendimento, os cidadãos precisam apresentar documento de identificação (identidade e CPF), comprovante de residência e os documentos relativos à reclamação. A população também pode denunciar através dos telefones 2719-3144 ou 2719-3144.



Calendário do Procon Itinerante nas Regionais para os próximos meses:



Agosto:



01 e 02 de agosto - Ao lado Terminal Rodoviário – Centro

08 e 09 de agosto - Praça Guadalajara - Bairro Chic

15 e 16 de agosto - Praça dos Pescadores - Itaipu / 16 - Praça do Engenho do Mato

22 e 23 de agosto - Praça da Abolição - Caramujo / 23 - Praça João Saldanha - Santa Bárbara

29 e 30 de agosto - CSU - llha da Conceição



Setembro:



05 e 06 de setembro - Horto do Barreto / 06 - Praça do Tio Sam – Barreto

12 e 13 de setembro - Viradouro - Santa Rosa / 13 - Rua Noronha Torrezão, próximo ao Pró Cubango

19 e 20 de setembro - Praça do Badu

26 e 27 de setembro - Praça Manuel Antunes - Rio do Ouro