Niterói: Defesa Civil alerta moradores sobre os riscos das chuvas intensas - Reprodução

Niterói: Defesa Civil alerta moradores sobre os riscos das chuvas intensasReprodução

Publicado 31/07/2024 08:15

Niterói - A Secretaria Municipal de Defesa Civil e Geotecnia de Niterói informa que a cidade entrou em estágio de atenção às 13h50min desta terça-feira (30/07), devido à atuação de núcleos de chuva de intensidade moderada a forte. A Defesa Civil orienta para que a população, durante esses períodos de chuvas contínuas, evite transitar em áreas alagadas e próximas a córregos, canais e rios sujeitos a transbordamentos e siga as orientações do órgão.



O Centro de Monitoramento e Operações da Defesa Civil de Niterói informa que os maiores acumulados em uma hora foram registrados no Morro do Estado (15,8 mm), Engenho do Mato (15,0 mm), Maravista (14,6 mm), Piratininga/Preventório (14,0 mm) e Jurujuba (13,8 mm).



Não houve registro de ocorrências até o momento.



Além disso, equipes da Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos (SECONSER) estão realizando o serviço de limpeza e desobstrução de bueiros no Centro e em Charitas, com utilização, em alguns pontos, de Vacall (caminhão de limpeza). A Defesa Civil orienta que a população evite transitar em áreas alagadas e próximas a córregos, canais e rios sujeitos a transbordamentos. A Defesa Civil trabalha com quatro estágios operacionais: Vigilância (normal), Atenção, Alerta e Alerta Máximo, que se referem às condições meteorológicas. Cada estágio possui medidas e protocolos que devem ser adotados pela Defesa Civil, órgãos públicos e pela população que vão do monitoramento até a evacuação de pessoas em áreas de risco.

A população pode ligar para 199 ou 2620-0199 em caso de emergências. O Centro de Monitoramento e Operações da Defesa Civil de Niterói conta com plantão 24h de monitoramento meteorológico, com envio detalhado de informações sobre a previsão do tempo e de avisos através do aplicativo Alerta DCNIT, SMS (40199) e grupos no WhatsApp.



A Secretaria Municipal de Defesa Civil e Geotecnia tem 158 Nudecs (Núcleos de Defesa Civil) e mais de 3.000 voluntários pela cidade. O sistema de monitoramento conta, atualmente, com 46 pluviômetros, sendo 30 de operação da secretaria e 16 do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) e 37 sirenes espalhadas pelas comunidades, com alcance de mais de 120 mil pessoas. A Secretaria conta com cerca de 30 pontos de apoio para a população nos casos de acionamento de sirene e riscos de deslizamentos e desabamentos que podem ser consultados por meio do aplicativo Alerta DCNit, no ícone sirenes - pontos de apoio.



Informações Importantes:



- Os moradores de áreas de riscos devem ficar atentos para indícios de ameaças de deslizamentos e preparados para se deslocarem para locais seguros.



- As pessoas que estiverem em locais seguros devem permanecer nestas áreas até o aviso de chuva intensa cessar.



- Em casos de ventos fortes e/ou chuvas com descargas elétricas, evite ficar próximo a árvores, redes de distribuição de energia elétrica, toldos, tapumes ou em áreas descampadas.