Chico Xavier em Pessoa: espetáculo terá apenas duas apresentações este final de semanaDivulgação

Publicado 30/07/2024 16:06

Niterói - Em meio a uma série de homenagens póstumas às duas décadas de ausência física de Francisco Cândido Xavier, que desencarnou no dia 30 de junho de 2002, aos 92 anos, Renato Prieto, o mais bem-sucedido ator e produtor da dramaturgia kardecista no país retorna aos palcos emprestando seu vasto ferramental cênico ao homem que psicografou mensagens do Além para centenas de pessoas afoitas por acolhimento e carinho.



Seu novo espetáculo, chamado de "Chico Xavier em pessoa", é uma experiência narrativa sobre a arte da escuta, escrito como se fosse uma sabatina, na qual o ícone brasileiro da doutrina espírita aceita a tarefa de responder perguntas cruciais para o entendimento das inquietações existencialistas de nosso tempo. A direção é de Rogério Faria Jr., que aposta num formato 'transmídia', entre encenação e vídeo. O texto é do crítico de cinema Rodrigo Fonseca, parceiro de Renato no sucesso de bilheteria "Encontros Impossíveis", que permanece em cartaz há nove anos, tendo sido encenado nos EUA e em todo o território brasileiro.



O próprio Prieto encarna Chico, reproduzindo seu mineres coloquial, seus trejeitos e sua fé na Humanidade. Vozes de diferentes estrelas do teatro e da dublagem vão dar voz aos curiosos que interpelam o médium em busca de conforto e paz acerca do futuro, do hoje, do ontem, do sempre. Como dramaturgo, Fonseca mergulhou em todas as entrevistas históricas famosas de Xavier, tentando resgatar suas reflexões sobre a finitude, a eternidade e o efêmero.



Sobre Renato Prieto



Classificado como "popstar do sobrenatural" pelo jornal O Globo, quando protagonizou o filme blockbuster "Nosso Lar" (2010), visto por quatro milhões de pagantes, Renato Prieto regressa ao teatro com uma peça inédita, dedicado ao maior médium do Brasil. Prieto se engajou nos estudos de Kardec ainda moço, aos 18 anos, e passou a se dedicar ao chamado Teatro Espírita, em 1982.



Além disso, o ator e produtor contabilizou 6,6 milhões de espectadores ao longo de uma série de 15 espetáculos teatrais, como "Além da Vida" e "A Morte É Uma Piada". "Como qualquer outra manifestação das artes cênicas, o teatro de temática espírita precisa ter qualidade, conteúdo... precisa ter bom texto, boa direção, boa iluminação."



Ficha Técnica



Espetáculo: "Chico Xavier em pessoa"

Texto: Rodrigo Fonseca

Textos adicionais: Haroldo Dutra Dias, Dr. Carlos Eduardo Brito e De Lucca Direção: Rogério Faria Jr.

Assistente: Victor Meirelles

Técnica: Marcio Boti

Produção: Projeto Renato Prieto 30 anos e Arte Faz Parte Produções.

Produção Executiva: Alessandra Carvalho/ Marcos Santos

Turnê: Cláudio Sardenberg

Chico Xavier: Renato Prieto.

Vozes: Élcio Romar, Carlos Caixeta, Victor Meirelles, Márcio Boti, Haroldo Dutra Dias, Maira Cavalga, Roger Jr, Alessandra Meirelles, José P. Ferro, Elaine Marques, Bernadete Vettorazzi, Dhu Moraes, Selma Brito, Iago Meirelles, Soninha de Paula, Paulo Paixão e Juliana dos Anjos

Serviço



Espetáculo: Chico Xavier em Pessoa

Datas: 03 e 04 de agosto de 2024

Horários: Sábado 19h | Domingo 18h30

Classificação Indicativa: Livre

Duração: 60min

Ingresso: Inteira R$100 | Meia R$50 | R$ 60 (doando 1kg de alimento não perecível) Vendas pelo Sympla, ou na bilheteria da Sala Nelson Pereira dos Santos

Local: Sala Nelson Pereira dos Santos

Endereço: Avenida Visconde do Rio Branco, 880, São Domingos - Niterói