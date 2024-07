A agenda da competição se inicia no sábado, às 8h, com uma escolinha de futevôlei e, na sequência, às 10h, a categoria do intermediário masculino - Divulgação

Publicado 30/07/2024 10:10

Niterói – Neste final de semana, dias 03 e 04 de agosto, a Praia de Icaraí recebe a 8ª edição do Niterói Open. Conhecido por ser um dos maiores torneios de futevôlei de Niterói, o evento oferece uma série de categorias para os participantes. Ao longo das últimas etapas realizadas, 1.700 atletas já passaram pela competição, além de um público estimado de 8 mil pessoas. A competição conta com o apoio da Prefeitura de Niterói, através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL).

A agenda da competição se inicia no sábado, às 8h, com uma escolinha de futevôlei e, na sequência, às 10h, a categoria do intermediário masculino. No domingo, às 8h, começa a competição de iniciantes, seguido pela categoria de iniciante feminino às 10h e terminando às 11h, com a open. As inscrições dos atletas estão abertas e podem ser feitas através do Instagram: @niteroiopen ou pelo WhatsApp: (21) 99547-0606. O evento, que acontece na altura da rua Pereira da Silva, contará com sorteio, distribuição de brindes, prêmios e DJ.



SERVIÇO:



Data: Sábado e domingo, 03 e 04 de agosto de 2024

Horário: a partir das 8h

Local: Praia de Icaraí, na altura da Pereira da Silva

Inscrições: através do instagram @niteroiopen ou pelo WhatsApp: (21) 99547-0606