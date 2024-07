Limpeza do Túnel Roberto Silveira: dez profissionais da Clin estão trabalhando no local - Divulgação

Publicado 26/07/2024 16:10

Niterói - Equipes da Prefeitura realizaram, nesta quinta-feira (25), o serviço de varrição e lavagem de pastilhas do Túnel Roberto Silveira (Icaraí-São Francisco). O serviço é administrado pela Companhia de Limpeza de Niterói (Clin) e mobilizou uma turma de 10 funcionários.

A Clin faz regularmente esta operação para a manutenção e limpeza das galerias. A lavagem é realizada de forma periódica com águas de reuso e com o auxílio do caminhão-pipa. De acordo com o setor operacional da empresa, o serviço é sempre feito durante o período da manhã e nos dias úteis.