Curadores, artistas, produtores, técnicos, estudantes e outros profissionais do setor cultural, com e sem deficiência, terão contato com diversos temas do setorDivulgação

Publicado 26/07/2024 08:32

Niterói - Dar protagonismo a pessoas com deficiência e capacitar trabalhadores da cultura de Niterói para tornarem seus produtos e eventos mais inclusivos. Estes são os objetivos principais do projeto Práticas Acessíveis, que o Instituto Teatro Novo vai promover a partir de agosto, em sua sede, em São Domingos. As oficinas e palestras serão gratuitas. As inscrições serão via formulário online disponibilizado pela instituição.O Práticas Acessíveis envolve dois eixos de capacitação. O primeiro, a ser realizado a partir de agosto, oferecerá quatro oficinas: audiovisual, artes plásticas, digital influencer e percussão. Todas são voltadas exclusivamente para pessoas com deficiência intelectual e síndrome de down.Em setembro, começará o segundo ciclo do projeto, desenvolvido para os fazedores de cultura. Os encontros vão abordar conceitos e ferramentas essenciais utilizadas para que pessoas com deficiência, mobilidade reduzida e neurodivergentes, independentemente de suas habilidades ou limitações, possam participar e desfrutar das diversas formas de expressão cultural disponíveis na cidade.Através do Práticas Acessíveis, curadores, artistas, produtores, técnicos, estudantes e outros profissionais do setor cultural, com e sem deficiência, terão contato com os seguintes temas: comunicação acessível, exposições acessíveis, réplicas táteis, tradução de LIBRAS para shows e teatro, teatro acessível, legendagem e estenotipia, acessibilidade no audiovisual, contação de história acessível, recursos sensoriais, e palestras sobre cultura DEF e acessibilidade cultural.O projeto tem o patrocínio da Prefeitura de Niterói, através da Secretaria Municipal das Culturas, e vai capacitar e beneficiar diretamente 420 pessoas, sendo 90 com deficiência intelectual e/ou Síndrome de Down, maiores de 18 anos, e 330 trabalhadores da cultura.Instituto Teatro NovoRua General Andrade Neves, 281 - São Domingos, NiteróiInscrições gratuitasOn-line até 29/07, segunda-feira.Inscrição de forma presencial, no dia 26/07, sexta-feira, das 10h às 16h, na sede do Instituto Teatro Novo.Oficina de Artes Plásticas (Pintura)Realização: 09/08 à 25/10Sextas-feirasHorário: 13h30 às 15hVagas: 10Inscrição: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZgR-x0WIrvN-k_x5vY6L4xCXwi-Jk8K0kVKrv7l4kfKfz1Q/viewform Oficina de Artes Plásticas (Pintura)Realização: 09/08 à 25/10Dia da oficina: Sextas-feirasHorário: 15h30 às 17hVagas: 10Inscrição: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUFtZu0yPqzJTFzEUwx7ivq6JfZDUytgKtlXHxAywnP6rnIA/viewform