Suzy Brasil: apresentação este final de semana na Sala Nelson Pereira dos Santos - Divulgação

Publicado 25/07/2024 11:50

Niterói - O projeto Noites de Humor, que acontece na Sala Nelson Pereira dos Santos, recebe no próximo dia 27 de julho, às 20h, a drag queen Suzy Brasil, com o espetáculo Made in Brasil.

Vencedora do Prêmio Prio do Humor 2023, criado por Fábio Porchat, pelo espetáculo Bye Bye Bangu, Suzy Brasil estreia seu novo stand up comedy Made in Brasil, na qual relembra divertidas histórias dos seus mais de 25 anos de vida artística e mais de 40 anos de vida do seu criador.

Suzy Brasil é a Drag Queen do ator, comediante e roteirista Marcelo Souza, conhecida por programas do Multishow como A vila, com Paulo Gustavo, e Ferdinando Show, com Marcus Majela - além de filmes como Carlinho e Carlão, com Luís Lobianco. Ele ainda foi roteirista de famosos programas como Xilindró, Baby e Rose, Treme Treme e Ferdinando.Doc, além de atuar em inúmeras peças de teatro.

SERVIÇO

Evento: Noites de Humor: Made In Brasil - Suzy Brasil

Data: Sábado, 27 de julho de 2024

Horário: 20h

Classificação indicativa: 16 anos

Duração: 70min

Ingresso: Inteira R$80 | Meia R$40

Link para o evento no site da Sympla

Local: Sala Nelson Pereira dos Santos

Endereço: Avenida Visconde do Rio Branco, 880, São Domingos