Bruno Barreto: músico é atração junto com o coletivo Choro na Rua, em Icaraí - Divulgação

Bruno Barreto: músico é atração junto com o coletivo Choro na Rua, em IcaraíDivulgação

Publicado 25/07/2024 11:16

Niterói - O Projeto Choro na Rua chega a mais uma edição, no dia 28 de julho, no Polo Gastronômico do Jardim Icaraí, a partir das 15h. O convidado desta edição é o músico niteroiense Bruno Barreto.



Bruno é músico de Niterói e tem experiência com tamborim, já dividiu palco com nomes como Paulinho da Viola, Martinho da Vila, Diogo Nogueira, Teresa Cristina, Sandra de Sá, Léo Jaime e Arranco de Varsóvia. Atualmente, é vocalista do grupo Semente, importante banda nascida na Lapa e ganhadora do Prêmio da Música como Melhor Grupo de Samba.



Sobre o Coletivo Choro na Rua



Liderado pelo trompetista Silvério Pontes, o grupo busca resgatar a essência do choro, levando-o de volta às suas origens. Silvério Pontes destaca: "O choro começou nos encontros musicais dos chorões nas casas, nas serestas, nas praças, nos coretos e na rua. Daí foi para a confeitaria, bares, gafieiras, rádios, estúdios de gravação e até salas de concerto. Agora, é hora do choro voltar para a rua, enriquecido por toda essa experiência."



O Coletivo Choro na Rua surgiu espontaneamente na Rua do Rosário, em dezembro de 2016, em frente à extinta livraria Al-Farabi, durante o lançamento do livro sobre a dupla Zé da Velha & Silvério Pontes. A roda de choro realizada na rua, cujo vídeo alcançou mais de um milhão de visualizações nas redes sociais, revelou a demanda por esse tipo de música fora dos ambientes formais. A proposta do Choro na Rua é levar a magia da roda de choro para um público maior e de forma democrática, formando novas plateias, ocupando e requalificando espaços urbanos, fortalecendo um traço riquíssimo da nossa identidade cultural, presente há mais de 150 anos.



Desde março de 2017, o Choro na Rua tem se apresentado em diferentes espaços, atingindo um público variado, desde apaixonados pelo choro até os transeuntes, englobando todas as idades, dos mais experientes às crianças. Com uma formação flexível, que se adapta às agendas dos seus músicos participantes, o coletivo incorpora a essência da roda de choro: liberdade como princípio, compartilhamento como base e alegria contagiante. O grupo conta com vários músicos que se revezam nas rodas e apresentações, sempre recebendo convidados especiais.



A mais recente conquista do grupo foi a indicação ao Prêmio da Música Brasileira 2024 em três categorias, vencendo em duas: Melhor Grupo Revelação e Melhor Grupo Instrumental. Estas vitórias não apenas celebram o talento e a dedicação dos membros do Coletivo Choro na Rua, mas também destacam a importância e a vitalidade do choro na música brasileira contemporânea.



Membros do Coletivo

Silvério Pontes - Trompete

Daniela Spielmann e Dudu Oliveira - Sax Tenor e Soprano

Alexandre Romanazzi - Flauta

Henrique Cazes e Alessandro Cardozo - Cavaquinho

Thiago Souza - Bandolim

Bebê Kramer - Acordeom

Charles da Costa - Violão de seis cordas

Rogério Caetano e Vinicius Magalhães - Violão de sete cordas

Netinho - Pandeiro

Rodrigo Jesus - Percussão



SERVIÇO



Evento:Choro na Rua convida Bruno Barreto

Data: 28 de julho

Horário: 15h

Classificação etária: Livre

Valor: Entrada gratuita

Local: Polo Gastronômico de Icaraí

Endereço: Rua Leandro Mota, s/n – Jardim Icaraí