Júlia Rabello, Maria Clara Gueiros e Priscila Castello Branco: "Agora É que São Elas!", no Theatro Municipal de NiteróiPino Gomes

Publicado 25/07/2024 07:00

Niterói - O espetáculo “Agora É que São Elas!”, que alcançou a marca de 10 mil espectadores em seu primeiro mês de estreia, estará em cartaz em Niterói, no Theatro Municipal de Niterói, em curtíssima temporada nos dias 31 de julho a 04 de agosto, quarta e quinta às 19h30, sexta às 20h, sábado às 17h e 20h, domingo às 17h.



Júlia Rabello, Maria Clara Gueiros e Priscila Castello Branco conquistam o público em ‘Agora É Que São Elas!’, as atrizes se transformam em vinte personagens, entre femininos e masculinos, como protagonistas de nove esquetes escritos por Fábio Porchat.



O espetáculo, que estreou com casa cheia em março no Festival de Curitiba e lotou por quatro meses o Teatro dos Quatro, inclusive com sessão extra em todos os sábados, chega agora em Niterói, para uma curtíssima temporada no Theatro Municipal de Niterói.



Para montar ‘Agora É que São Elas!’, Porchat misturou textos recém-criados e outros que, apesar de escritos em 2004 e 2005, revelam conexão com a década de 2020. Na época, Porchat era estudante da CAL (Casa das Artes de Laranjeiras), no Rio, e chegou a encenar alguns deles ao lado do saudoso colega Paulo Gustavo.



Entre as nove histórias, “Números” é uma das mais engraçadas ao mostrar um casal (interpretado por Júlia e Priscila) perdido em meio aos tantos algarismos que memorizam para usar como senhas no dia a dia. Maria Clara e Júlia dividem o palco em “Superstição”, peça que traz o reencontro de duas amigas que não se viam há anos. Uma delas acredita cegamente em todas as crendices e a outra é puro ceticismo. Já Priscila e Maria Clara contracenam em “Selfie”, sobre um fã que aborda uma famosa atriz em um restaurante e, enquanto tenta tirar uma fotografia, começa a listar defeitos na artista que supostamente admira.



São três ótimas atrizes de gerações distintas que despontaram para o público em veículos diferentes. A carioca Maria Clara Gueiros é bailarina, estreou no teatro com o espetáculo ‘Na Cola do Sapateado’ (1987), e ganhou popularidade na televisão com o humorístico ‘Zorra Total’, entre 2004 e 2007. Também do Rio, Júlia Rabello estourou na internet como destaque do time do ‘Porta dos Fundos’ e participou das novelas ‘A Regra do Jogo’ (2015) e ‘Rock Story’ (2016). A paulistana Priscila Castello Branco por sua vez, fez drama no teatro em ‘Cenas de uma Execução’ (2016) e participou nas novelas ‘Deus Salve o Rei’ (2018) e ‘Salve-se Quem Puder’ (2020). O seu território, porém, é o stand-up e faz sucesso há dois anos com o solo ‘Tô Quase Lá’.



Esquetes são peças curtas que contam histórias em torno de uma situação específica com começo, meio e fim. O gênero, que fez sucesso nas décadas de 1980 e 1990, é caracterizado por diálogos rápidos e afiados que exigem versatilidade de seus intérpretes.



‘Agora é Que São Elas!’ se destaca pelo humor autêntico, com espaço para improvisação, aproximando o público de cada cena. E, como uma das linguagens mais dinâmicas do teatro, cada esquete pode ser interpretado de maneira diferente a cada apresentação, oferecendo à plateia a sensação de estar assistindo a um espetáculo exclusivo a cada vez.

FICHA TÉCNICA:



Texto e direcao: Fábio Porchat

Elenco: Júlia Rabello, Maria Clara Gueiros e Priscila Castello Branco

Cenografia: Mina Quental & Atelier na Glória

Equipe Atelier na Glória: Bernard Heimburger, Alexsander Pereira e Mariana Castro

Cenotécnico: A. Salles Cenografia – André Salles e Márcio Domingues

Figurino: Gilda Midani

Assistente de Figurino: Vanessa Vicente

Iluminação: Paulo Cesar Medeiros

Assistente: Valdeci Correia

Montagem: Equipe Art Light

Trilha Sonora: Lucio Mauro Filho

Assistente de Direção: Hernane Cardoso

Visagismo: Diego Nardes

Fotos de Estúdio: Pino Gomes

Assistentes de Fotografia Artística: Johnne de Oliveira e Iago Castro

Fotos de Cena: Yan Carpenter

Comunicacao: Raquel Murano

Identidade Visual: Vicka Suarez

Designer : Kelson Spalato

Marketing Internet: Renato Passos

Assessoria de Imprensa: Louise Cavadinha

Videomaker: Hernane Cardoso

Motion Leds: Bruno Paschual

Diretor de palco: Márcio Domingues

Técnico de luz: Mario Junior

Técnico de som: Branco Ferreira

Camareira: Veluma Pereira

Contrarregras: Alessandro Santos

Producao: Pad Rok Produções Culturais

Direção de Produção: Clarissa Rockenbach e Fernando Padilha

Gerente de Projetos: Andréia Porto

Produção Executiva: Hernane Cardoso

Assistente de Produção: Alice Porchat

Administração: Fernando Padilha

Idealização: Fábio Porchat



SERVIÇO:



Evento: ‘Agora É Que São Elas’:

Datas: De 31 de julho a 04 de agosto de 2024.

Horários: quarta e quinta às 19h30; sexta às 20h; sábado às 17h e 20h e domingo às 17h

Duração: 70 minutos.

Classificação etária: 14 anos.

Local: Theatro Municipal de Niterói

Endereço: Rua Quinze de Novembro, 35, Centro, Niterói.

Ingressos: R$ 140,00 (Plateia, Frisa e Balcões) R$70,00 (Galeria)