Treinamento do SAMU em Niterói: capacitaçãoDivulgação

Publicado 24/07/2024 11:25

Niterói - Profissionais do Núcleo de Educação Continuada da Base Descentralizada de Niterói do SAMU 192, realizaram um curso de noções básicas de primeiros socorros para funcionários dos restaurantes populares Jorge Amado (Centro) e Carolina Maria de Jesus (Fonseca). A capacitação aconteceu na unidade do Centro, nesta segunda-feira (23). O evento foi promovido pela Prefeitura de Niterói através da Secretaria Municipal de Saúde.

Os enfermeiros e instrutores Lívia Guimarães e José Wilson ensinaram os presentes a lidar da melhor forma possível com situações de parada cardiorrespiratória (PCR), ressuscitação cardiopulmonar (RCP) em adultos, manobra de desengasgo em adultos, crianças e bebês, crise convulsiva, AVC, queimaduras, choque elétrico e com a abordagem de pessoas sob o efeito de álcool e drogas. Logo após o encerramento das atividades nas duas unidades, os funcionários que estavam presentes foram orientados a lidar com situações de emergência que podem surgir durante o dia a dia das suas atividades.