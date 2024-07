Macrodrenagem na Engenhoca: obras na Zona Norte da cidade - Leonardo Simplício

Publicado 23/07/2024 14:46

Niterói - Nesta terça-feira (23), a Prefeitura começa mais uma etapa das obras de macrodrenagem do bairro da Engenhoca e do Barreto. Realizadas através da Empresa Municipal de Moradia, urbanismo e Saneamento (EMUSA), as obras de pavimentação asfáltica da rua Vereador José Vicente Sobrinho e da via Daniel Torres vão melhorar a circulação de carros e pedestres pela região.

O ponto de partida das intervenções será a esquina com a Avenida Dr. Renato Silva. Vale ressaltar que os serviços no trecho com a Travessa Júlio Fróes serão iniciados a partir das 7h, por se tratar de uma via ao lado de uma unidade básica de saúde, com previsão de liberação do fluxo de veículos para o período da tarde. A previsão de conclusão dos trabalhos de pavimentação é para a próxima quarta-feira (24/07).

Nesta segunda-feira (22), as equipes do Trabalho Técnico Social da Emusa (TTS), em conjunto com a Administração Regional da Engenhoca, fizeram uma ação de panfletagem em conjunto para orientar a população acerca das reformas que vão acontecer nos locais. O trabalho de orientação se estende, também, para as equipes do apoio de trânsito, que ao longo de toda a operação estarão presentes na região para orientar a todos sobre os possíveis desvios e interdições.

Crédito fotográfico: Leonardo Simplício