Publicado 23/07/2024 08:12

Niterói - A comunidade surda passará a contar com uma nova publicação para ampliar seu conhecimento e engajamento nas causas ambientais. Trata-se de um glossário contendo verbetes relacionados aos temas centrais trabalhados pelo Projeto UÇÁ — iniciativa da ONG Guardiões do Mar, com o patrocínio da Petrobras, por meio do Programa Petrobras Socioambiental. O e-book, desenvolvido através de uma parceria entre a ONG, o Ateliê do Encontro e a Escola de Inclusão da Universidade Federal Fluminense (UFF), será lançado no Dia Mundial de Proteção aos Manguezais (26) na sede da UFF.Com organização e produção do Coletivo Criativo Acessível - Ateliê do Encontro, a publicação é a primeira de uma série de três e-books com temáticas socioambientais, trabalhadas por projetos realizados pela ONG Guardiões do Mar. O objetivo, além da disseminação do conhecimento, é promover a inclusão, sensibilização e a participação ativa de pessoas surdas ou com deficiência auditiva em projetos, discussões e iniciativas relacionadas ao meio ambiente.“Organizar e criar glossários em Libras são metodologias bastante utilizadas por pesquisadores e atuantes na comunidade surda, pois são materiais de muita eficiência para a propagação, aprendizado e pesquisa da Língua Brasileira de Sinais”, conta a facilitadora do Ateliê do Encontro Aline Angel.O Projeto UÇÁ é a iniciativa que mais retirou resíduos sólidos no recôncavo da Guanabara na última década, tendo removido aproximadamente 60 toneladas de resíduos dos manguezais e ecossistemas marinhos. Desde 2012, o projeto restaurou 18,2 hectares com o plantio de 64.500 mudas de mangue e agora se prepara para restaurar mais 20 hectares na APA de Guapi-Mirim.Após o lançamento, o E-book Acessível Bilíngue: Libras/Língua Portuguesa – Manguezal ficará disponível no website da ONG: guardioesdomar.org.br . Mais informações sobre o Projeto UÇÁ em facebook.com/projetouca/ e no Instagram @projetouca.