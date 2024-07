Claurinas: as palhaças-bailarinas em cartaz no Teatro Gay Lussac - Divulgação

Publicado 23/07/2024 07:16

Niterói - O Teatro GayLussac apresenta no sábado, 27 de julho, e com repeteco domingo, dia 28, sempre às 16h, a peça infantil Em Busca do Riso Perdido, do grupo Claurinas - As Palhaças Bailarinas. O espetáculo, que mistura teatro e dança, traz um elenco composto das bailarinas e palhaças Karolyna Caneca, Michelle Loback, Thaísa Jatobá e Teresa Santos.



Em Busca do Riso Perdido tem como tema a procura pelo bom humor em situações cotidianas, por princípio estressantes, buscando a representação teatral como a melhor forma de acessar o lado lúdico e imagético de crianças e adultos. Sem usar a palavra como elemento principal de compreensão e condução da trama, as Claurinas se comunicam através de gags com o humor do clown e a beleza da dança, para contar uma história leve e engraçada, com uma ambientação cenográfica composta de três cubos.

O espetáculo já foi apresentado Oi Futuro Flamengo (com casa lotada em todas as sessões), Teatro Municipal de Niterói e Teatro Popular, Teatro da UFF e todas a unidades do Sesc Rio e também em escolas de Niterói. A idealização do projeto e a direção são do ator, diretor e professor de teatro Marcos Ácher.



Sobre as Claurinas



O grupo de teatro Claurinas – Palhaças Bailarinas surgiu em 2006 com uma proposta de unir a beleza e a busca da perfeição do balé com o humor e a desconstrução do clown. Bailarinas profissionais foram convidadas, fizeram curso de palhaçaria e se apresentaram dentro de um espetáculo de dança (da Camarim Escola de Dança). De lá pra cá, depois de inúmeros cursos com palhaços renomados e aperfeiçoamento técnico da dança, o grupo construiu esquetes, participou de festivais e se apresentou em escolas, praças e teatros. Estreou Em Busca do Riso Perdido em 2008 e, depois, em 2013 retomou a estrada, reformulado e com novas cenas e música.