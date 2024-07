"Respeito não tem cor": palestra promovida pela Clin abordou temas como racismo e injúria racial - Divulgação

Publicado 20/07/2024 18:32

Niterói – A Companhia de Limpeza de Niterói (Clin) ofereceu aos representantes dos distritos de limpeza urbana a palestra “Respeito não tem cor” sobre racismo e injúria racial. Ministrada pela assistente social Rafaela Figueiredo, a atividade faz parte do Ciclo de Prevenção, um dos módulos da Escola Clin, que prioriza abordagens educativas e promoção de saúde entre os trabalhadores.

O coordenador-geral da Escola Clin, José Haddad, destacou que o assunto é muito importante. A ideia é que os presentes ao evento passem a ser multiplicadores de tudo para ajudar a conscientizar os outros.

A responsável pelo Serviço Social da Companhia, Fabielle Guimarães, explicou a relevância deste e de outros temas debatidos pela Escola Clin. Ela ressaltou que o racismo faz parte da realidade de muitos trabalhadores. Em setembro, a palestra será sobre a questão de gênero.

A palestrante Rafaela Figueiredo fez uma abordagem ampla com um histórico desde a época da escravidão. Todos se apresentaram e puderam falar a respeito dos seus interesses sobre o tema. A palestrante destacou que os indivíduos reproduzem o que aprendem e que o racismo é uma característica de quem acha que está em uma posição de superioridade.

Sobre Rafaela Figueiredo - assistente social, negra, LGBTQIA+, 32 anos, bacharel em Serviço Social pela Universidade Anhanguera de Niterói. Rafaela tem indicação de doutorado Notório Saber pela UNIRIO, após construção e conclusão da tese de doutorado coletiva em Etnomusicologia com o tema “Funk Carioca, Política, Gênero e Ancestralidade no Sarau Divergente: Uma Pesquisa Ação Participativa”.

Rafaela Figueiredo tem formação política forjada por seu engajamento em movimentos sociais. Foi integrante do Fórum de Juventudes do Rio de Janeiro e Niterói e atuou na luta por moradia, contra a violência do Estado nas favelas, contra o racismo e contra violência de gênero.

Rafaela atua como assistente social no CREAS Maria Lina de Castro Lima, à frente do projeto Samba Pop, que promove acesso à saúde e direitos básicos à população em situação de rua na Zona Sul do Rio de Janeiro.