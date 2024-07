ODS: Na mesa de abertura, que debateu a implementação das ODS até 2030, os convidados conversaram sobre o atraso nesse processo - Alex Ramos

ODS: Na mesa de abertura, que debateu a implementação das ODS até 2030, os convidados conversaram sobre o atraso nesse processoAlex Ramos

Publicado 19/07/2024 19:41

Niterói - A cidade de Niterói recebeu, nesta sexta-feira (19), a quarta edição do Festival ODS, na Sala Nelson Pereira dos Santos. O evento promove conversas sobre o mundo do trabalho e aconteceu pela primeira vez no Estado do Rio. A programação debate a igualdade de oportunidades no mercado e as necessidades de diferentes gerações através de palestras, oficinas, pitches e entrevistas, com a participação de pessoas relevantes. A sessão de abertura teve como tema “O Brasil vai alcançar os ODS? Estratégias e perspectivas” e contou com a participação de Antônio Nóbrega, reitor da Universidade Federal Fluminense (UFF); Sergio Andrade, o diretor executivo da Agenda Pública; João Vitor Domingues, o diretor de relações institucionais da ENAP, e Axel Grael, ambientalista e prefeito de Niterói. A iniciativa é uma realização da Agenda Pública e da Prefeitura de Niterói.

O Festival ODS é uma experiência imersiva voltada à elaboração de propostas e soluções para os atuais desafios socioambientais no Brasil. O evento é construído a partir de laboratórios preparatórios que pensam em metodologias para solução de problemas complexos. O festival funciona reunindo quem é parte do problema e parte da solução. Nesta edição, o projeto focou em pensar a realidade de hoje a partir do movimento acelerado de transformações tecnológicas. Nesse sentido, qual é o futuro do trabalho? Qual deve ser o plano de ações para garantir igualdade de oportunidades no mercado? Como conciliar as necessidades particulares de diferentes gerações?

Na mesa de abertura, que debateu a implementação das ODS até 2030, os convidados conversaram sobre o atraso nesse processo. Dentro do contexto de emergência climática, a geração de oportunidade, o empoderamento inclusivo e a participação das novas gerações na pauta da sustentabilidade são de suma importância. Como exemplo, o Programa de Desenvolvimento de Projetos Aplicados (PDPA), que é fruto de uma parceria entre a UFF e a Prefeitura, foi apresentado como um caso de sucesso na busca por soluções para os desafios do Município.

]Ao longo da tarde, a programação continuou com convidados de governos, empresas, como Vale e Instituto C&A, ONGs, universidades e da sociedade civil. As sessões abordaram temas como tecnologia, adaptação climática, desenvolvimento da economia local e inclusão social. Confira mais sobre a programação no site do Festival ( https://www.festivalods.org.br/programacao ).

Outro destaque do evento foram as diversas vagas de emprego disponibilizadas. Num formato de standing, essa foi uma boa oportunidade para jovens e profissionais com mais de 50 anos se destacarem diante das instituições participantes. A iniciativa foi fruto da parceria entre Sistema Nacional de Empregos, Coordenadoria do Trabalho e Coordenadoria da Juventude.