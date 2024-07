Teatro infantil: a peça conta a fantástica história de uma bruxa que não consegue fazer maldade - Divulgação

Publicado 19/07/2024 07:05

Niterói - A Sala Nelson Pereira dos Santos recebe nos dias 20 e 21 de julho, às 16h, o infantil “A Bruxinha que era boa”, de Maria Clara Machado. A peça conta a fantástica história de uma bruxa que não consegue fazer maldade.

O espetáculo conta a história de Ângela, uma bruxinha que sempre se atrapalha ao tentar fazer maldade, ao contrário das suas colegas, da escola de maldades. A Bruxinha boa vive sendo alvo de piadas e gozações das demais bruxinhas e sendo excluída. Após tempos de 3 estudos, chega o momento do grande teste das Bruxinhas com o Bruxão chefe, onde o prêmio para quem passar no teste, ganhará a sonhada vassourinha a jato, quem não passar no exame, vai viver o resto da vida na torre do piche. Porém a Bruxinha Ângela, encontra na floresta o menino Pedrinho, que mostra a ela, que por não saber fazer maldade, pode ser na verdade uma fadinha, com muita confusão, e magia.

SERVIÇO

A Bruxinha que Era Boa

Datas: 20 e 21 de julho - Sábado e Domingo

Horário: 16h

Classificação Etária: Livre

Duração: 70min

Valores: R$ 60 inteira | R$ 30 meia

Local: Sala Nelson Pereira dos Santos

Endereço: Avenida Visconde do Rio Branco, 880, São Domingos