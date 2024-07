Axel Grael: prefeito almoçou no Restaurante Popular do Fonseca nesta quinta - Divulgação

Publicado 18/07/2024 23:36

Niterói - Às vésperas de completar oito meses de funcionamento, o Restaurante Popular do Fonseca ultrapassou a marca de 300 mil refeições servidas. Por apenas R$ 2, a população da Zona Norte faz um almoço balanceado, com alimentos selecionados por nutricionistas. Nesta quinta-feira (18), o Prefeito Axel Grael almoçou no local.

O Restaurante Popular Carolina Maria de Jesus, localizado na Alameda São Boaventura, conta com dois pavimentos. O primeiro atende o restaurante, que tem capacidade para servir até 2 mil refeições diariamente. A entrada conta com bilheteria e área de higienização, que leva diretamente ao refeitório, com capacidade para 200 pessoas. A cozinha industrial está ligada às despensas e outras salas menores direcionadas ao preparo dos alimentos.

No segundo andar do restaurante, ficará a Escola de Formação, onde uma cozinha pedagógica vai qualificar os alunos para o mercado de trabalho e o empreendedorismo. A estrutura que está sendo preparada pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Economia Solidária conta com salas de informática, auditório para palestras, vestiários, sala locker, despensas e uma área administrativa. Em todos esses espaços serão formados jovens e adultos nos cursos de Gastronomia, Padaria e Serviço para Bares e Restaurantes.

O restaurante recebeu o nome de Carolina Maria de Jesus, uma reconhecida escritora negra da literatura brasileira. Seu livro “Quarto de despejo” traz as memórias de uma mulher negra e favelada que via a escrita como forma de sair da invisibilidade social em que se encontrava. A escritora mineira também ganhou reconhecimento no meio político. Assim como a unidade do Centro, o Restaurante Popular do Fonseca também conta com um Centro de Referência em Segurança Alimentar e Nutricional.