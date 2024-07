Exposição no Centro Cultural Paschoal Carlos Magno: até o fim do mês - Divulgação

Publicado 18/07/2024 08:22

Niterói - A Exposição "Niterói Ponto a Ponto - Pontilhismo em Nanquim", do artista Guilherme Mouzinho, acontece no Centro Cultural Paschoal Carlos Magno, no Campo São Bento, até 28 de julho. Organizada com apoio de sua família e amigos, em parceria com a Secretaria Municipal das Culturas e da Prefeitura de Niterói, a mostra apresenta obras com cenas niteroienses entre paisagens, prédios, estátuas de figuras históricas, desenhadas com técnica de 'Pontilhismo em Nanquim', revelando 'luz e sombra' em detalhes. A visitação acontece de terça a sexta-feira, das 10h às 17h, e sábados e domingos, das 9h às 14h.



Junto aos quadros da exposição, descritivos contam a história de cada obra. Uma das peças apresenta uma impressão 3D de Araribóia, para autistas e pessoas com deficiência visual poderem tocar. O artista conta que está entusiasmado com a experiência de sua primeira exposição.



“Estou bastante animado com a visitação e as observações e elogios das pessoas, principalmente das crianças, de autistas que estão tocando na obra 3D e saem animadas!”, comenta Mouzinho.



Sobre o artista - Guilherme Mouzinho é um artista de Niterói e acadêmico de Fisioterapia, encontrou na técnica de 'pontilhismo em nanquim' uma forma de expressão e escape durante a pandemia. Ele escolheu essa técnica, conhecida por exigir paciência e precisão, para transformar seu tempo livre em algo produtivo e meditativo. Inspirado por diversos artistas, Mouzinho adotou uma abordagem voltada ao realismo, combinando detalhes minuciosos e a meticulosidade do pontilhismo para criar obras detalhadas e realistas.



SERVIÇO:

Exposição Niterói Ponto a Ponto, Pontilhismo em Nanquim

Artista Guilherme Mouzinho

Até 28 de Julho

Centro Cultural Paschoal Carlos Magno, Campo São Bento – Icaraí, Niterói-RJ

10 às 17h (terça a sexta-feira)

9 às 14h (sábados e domingos)