Time de Niterói: vitória em campeonato no Rio de JaneiroDivulgação

Publicado 17/07/2024 07:37

Niterói - Um grupo de jogadoras de vôlei tem saído de Niterói para disputar partidas no Rio e defender o time que nasceu na cidade. Com vitórias nas primeiras partidas, o Øliver's Volleyball Club estreou bem na Liga de Vôlei do Estado do Rio, a LIVERJ, neste ano, em busca do campeonato. No último domingo, em uma rodada dupla, venceu o Lab Sports por 2 a 0 e não conseguiu superar o Superset, atual campeão da Liga A, em 2 a 1. Nada que desanime as moças. Os jogos acontecem no River Futebol Clube e são transmitidos pelo canal da LIVERJ no YouTube.

"Entramos para ser campeãs e estamos confiantes", afirma a ponteira Diana Bellas, que já foi convocada para a seleção brasileira juvenil e tem no time a companhia da irmã Bruna, experiente como ela. “Nossos pais também jogam, crescemos com bola em Niterói, em rotina saudável, jogando na praia. O esporte sempre nos uniu."



A aproximação das atletas com o novo patrocinador do time também tem a ver com a paixão pelo esporte de outra família. Maria Clara Portella, uma das sócias da Øliver's Pizza e presidente do clube, diz que, desde cedo, teve torcida e apoio em casa para jogar vôlei.



"Temos planos grandes para o futuro com o grupo Øliver's. A base joga junta há três anos e, agora, conseguimos reforçar o time com peças novas, graças a essa estrutura", completa Nathalia Gonçalves, que é administradora e, em quadra, atua como líbero.

A equipe amadora treina aos sábados no Clube Central, em Icaraí, e no Clube dos Servidores Municipais, no Estácio, às quartas-feiras, para atender a algumas jogadoras que moram ou trabalham no Rio. Todas elas têm suas profissões e resolveram se reunir em quadra mais uma vez pelo amor ao vôlei. Completam o time Ana Letícia Barreiros (Lele), Paula Martins, Isabela Rodrigues, Larissa Perez, Jade Cantinho, Larissa Lago, Juliana Caride, Natalia Assumpção, Yully Liao, Adriana Simões, Ana Beatriz Araujo, Raphaela Scazziotti, Ana Karine Cavalcante e Gabriela Pereira, além do técnico Max do Valle e do assistente Lucas Rodrigues, que também moram em Niterói. Lucas joga no Niterói Vôlei Clube.

"O Øliver's está alinhado aos objetivos das jogadoras. Não tem tempo ruim. Isso só nos motiva mais e mais”, avisa a central Lari Lago, a capitã do time.