Defensoria Pública: comemorando 70 anos com ação social no Caminho Niemeyer - Divulgação

Publicado 16/07/2024 15:08

Niterói - A Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro (DPRJ) realizará uma ação social no próximo sábado, dia 20 de julho, em comemoração aos seus 70 anos de existência. O evento ocorrerá no Caminho Niemeyer, em Niterói, das 9h às 15h, oferecendo uma variedade de serviços gratuitos à população.



Durante o evento, a DPRJ disponibilizará assistência para casos de pensão alimentícia, regularização de guarda e visitas, investigação e reconhecimento de paternidade, expedição de alvará para levantamento de FGTS, divórcio, dissolução de união estável e retificação de registro civil. Haverá também orientações sobre direitos do consumidor de baixa complexidade e a realização de exames de DNA.



A ação social também contará com a participação de diversas instituições parceiras como Detran, Caravana da Ciência e Firjan/Senai, que oferecerá cursos gratuitos.