DJ Rootscidade: em ação no Museu de Arte do Rio, em evento de funk - Leo Zulluh

Publicado 15/07/2024 19:13

Niterói - A DJ Rootscidade, pseudônimo da artista niteroiense Camilla Cidade, atravessou a ponte para se apresentar na noite da última sexta-feira (12), no evento Mulheres do Funk, do Museu de Arte do Rio. Celebrando o 1° Dia Nacional do Funk, Rootscidade desfilou na pista vários sets do estilo com protagonismo feminino e feito por mulheres. Com quinze anos de carreira iniciada nas soundsystems de reggae, dub e rocksteady, a DJ tem diversificado suas experiências musicais abrangendo outros ritmos e culturas do Brasil, mas sempre tendo o feminismo como foco.

Camila, que é jornalista, produtora cultural e cineasta, fez a massa que lotou o pátio do MAR balançar com sua pesquisa musical e saiu ovacionada do palco. O evento Mulheres do Funk contou com a exposição "Funk: Um grito de ousadia e liberdade" e a roda de conversa sobre o livro "Funk Delas - a história contada pelas mulheres", com a escritora Michele Amorim, a co-fundadora da produtora KondZilla, Alana Leguth, Tamiris Amorim e Valesca Popozuda, que emendou em seu pocket show levando o público ao delírio.

"Foi uma honra me apresentar no Dia Nacional do Funk, fazendo uma seleção de funks feministas e femininos, a minha pesquisa como selecta sempre foi sobre as mulheres. Estou muito feliz de ter participado deste evento, e adorei o show da Valesca Popozuda", disse a DJ Rootscidade.

E não parou por aí. No último domingo (14), Camila Cidade passou por Tanguá e abriu o show da canotra sertaneja Roberta Miranda - uma artista que sempre foi defensora do espaço das mulheres na industrai da música - em mais uma edição do Festival de Inverno do SESC.