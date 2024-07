Rodrigo Neves e Isabel Swan: aderindo sugestões de moradores e comerciantes - Divulgação

Rodrigo Neves e Isabel Swan: aderindo sugestões de moradores e comerciantesDivulgação

Publicado 16/07/2024 06:47

Niterói - O último encontro regional do movimento Amor por Niterói, na ultima segunda-feira (15), na Câmara de Diretores Lojistas (CDL), reservou muitas propostas e grandes novidades para transformar a região.



Centenas de pessoas, entre empresários, líderes comunitários e moradores da Ponta D'Areia, Ilha da Conceição e Centro, lotaram o auditório do CDL e anexo para apoiar o pré-candidato a prefeito Rodrigo Neves (PDT) e sugerir melhorias, como a implantação da guarda municipal noturna, ampliação do transporte público de madrugada, construção de um hospital público veterinário e mais acessibilidade para portadores de necessidade especiais em ruas e calçadas, entre outras questões. Todas as propostas foram acolhidas e serão aperfeiçoadas no plano de governo.



Rodrigo Neves, acompanhado de sua pré-candidata a Vice Prefeita Isabel Swan, agradeceu a grande participação popular durante todas as etapas do movimento, que reuniu propostas de mais de dez mil pessoas em cinco encontros regionais e também pela internet. E garantiu que o Centro vai liderar um novo ciclo de desenvolvimento sustentável da cidade.



“Isso é um exemplo de cidade democrática. É muito importante a participação do cidadão nessa construção para Niterói seguir avançando, vibrante, inovadora e próspera. Nós recebemos 250 mil pessoas por dia no centro de Niterói. Fizemos muito por essa região no apoio aos comerciantes através do Empresa Cidadã e Supera, na época da Pandemia. No apoio a UFF e em vários projetos de desenvolvimento, como a recuperação do patrimônio histórico e revitalização da Avenida Rio Branco. Mas vamos avançar ainda mais!”, afirmou Rodrigo.



Também participaram do encontro o prefeito Axel Grael, o ex-deputado Federal Chico D'ângelo (PDT), o presidente da Câmara Municipal, Milton Cal (PP), a ex-candidata à prefeitura Juliana Benício (CIdadania), e os vereadores Adriano Boinha (PDT), Dado Folly (Cidadania), Fabiano Gonçalves (Cidadania), Jonathan Anjos e Renato Carrielo (PDT), além de secretários municipais e lideranças políticas e religiosas.



O prefeito Axel Grael lembrou a importância da continuidade das políticas públicas. “É fundamental que a gente saiba o que está em jogo. Só em obras de melhorias de infraestrutura nas comunidades são quase trezentos milhões de reais neste momento. São quinhentas frentes de obra em andamento. Nós temos um projeto de cidade e construímos isso junto com a população”, destacou o prefeito.



O Reitor da Universidade Federal Fluminense (UFF), Antônio Cláudio da Nóbrega, disse que Niterói deu um exemplo ao país de democracia e participação popular na gestão pública. “Como professor e pesquisador, tive oportunidade de conhecer várias cidades no mundo. Não existe um exemplo de uma municipalidade que tenha construído uma relação tão orgânica como a prefeitura de Niterói construiu com a Universidade Federal Fluminense. E há muito investimento da prefeitura na UFF para que isso retorne para a população em todas as áreas do conhecimento”, declarou o reitor.



A pré-candidata a vice-prefeita, atleta e gestora formada pela UFF e IBMEC, Isabel Swan, primeira mulher a conquistar uma medalha olímpica na Vela para o Brasil, retornou da França, onde vai disputar a Olimpíada de Paris, especialmente para o encontro. “Estou aqui com toda a força, com todo amor por Niterói porque a gente precisa pensar na cidade com o coletivo, mostrando que Niterói pode ser cada vez mais exemplo para o Brasil. Depois da olimpíada, eu vou ser a proeira de Rodrigo Neves com muita garra e força na entrega dos projetos estratégicos e inteligentes para nossa cidade”, concluiu Isabel.