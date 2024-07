Recital: evento acontece no Solar do Jambeiro - Divulgação

Recital: evento acontece no Solar do JambeiroDivulgação

Publicado 15/07/2024 18:21

Niterói - Na sexta, 19 de julho, às 18h30, a Escola Timbrart apresenta o Recital Natureza, com diversas apresentações em solo, duos e pequenos grupos musicais e de dança, inspirados no impacto da natureza e seus elementos sobre os aspectos sociais, culturais e emocionais, além de conscientizar sobre a importância da preservação da natureza para o bem da saúde e futuro do nosso planeta.

As apresentações visam o desenvolvimento musical e artístico dos alunos da Escola de Música e Artes Timbrart, com obras populares e eruditas que alunos de diversas idades prepararam no primeiro semestre de 2024.

SERVIÇO

Recital Timbrart Natureza

Data: 19 de julho de 2024

Horário: 18h30

Entrada Gratuita

Classificação etária: Livre

Local: Solar do Jambeiro

Endereço: Rua Presidente Domiciano, 195, Ingá, Niterói