Vistoria nas vans escolares de Niterói: até o próximo dia 31Alex Ramos

Publicado 14/07/2024 17:07

Niterói - Aproveitando o período de férias escolares, a Prefeitura, por meio da Subsecretaria de Transportes e Trânsito (SSTT), está intensificando neste mês de julho as vistorias nos transportes escolares da cidade. Após esse período, os veículos que não tiverem com a documentação em dia passam a ser considerados irregulares. Os responsáveis pelos transportes têm até o dia 31 de julho para legalizarem a sua situação. As vistorias estão sendo realizadas entre 9h e 16h.

Para agendar a vistoria, é necessário ligar para o número 2710-1134, após preencher o formulário disponível no site ( www.niteroi.rj.gov.br/2022/04/29/vistoria-e-recadastramento-de-transporte-publico ) e entregar na sede da Subsecretaria de Transportes e Trânsito (SSTT), responsável pelas vistorias, junto com os documentos.

A Subsecretaria reforça que é de extrema importância que os condutores e os veículos estejam dentro do que determina a lei e das normas de segurança para ajudar também a combater as vans que nunca se regularizaram. O órgão reitera ainda que os pais também devem ter todo o cuidado e atenção na hora de contratar esse tipo de serviço, avaliando sempre a documentação, estado do veículo e credenciais de quem está realizando o trabalho, como forma de garantir a segurança de seus filhos.