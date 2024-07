Prefeito Axel Grael: participando de fórum da ONU em Nova York - Divulgação

Publicado 13/07/2024 21:00

Niterói - O prefeito de Niterói, Axel Grael, participou nesta quarta (10) e quinta-feira (11), na sede da Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova York, do Fórum De Alto Nível Sobre o Desenvolvimento Sustentável de 2024. No principal fórum das Nações Unidas sobre o tema, foram destaque os investimentos do município em contenção de encostas, em resiliência e na criação da primeira Secretaria do Clima no País.

Em 2024, o fórum tem o tema "Reforçando a Agenda 2030 e erradicando a pobreza em tempos de múltiplas crises: a entrega eficaz de soluções sustentáveis, resilientes e inovadoras" e é coordenado pelo Conselho Econômico e Social da ONU (ECOSOC). O prefeito Axel Grael foi convidado pela Organização de Cidades e Governos Locais Unidos (CGLU) para representar os municípios da rede.

Em sua fala, Grael pontuou iniciativas importantes de Niterói, como aprovação do novo plano de uso do solo urbano baseado em conceitos sustentáveis, a transição energética da frota de transportes e a circulação de bicicletas na Marquês do Paraná, a ciclovia mais movimentada do Brasil.

“Estamos implementando o maior plano de resiliência do país, investindo um bilhão de reais ao longo da última década para prevenir deslizamentos de terra e inundações. Nós sabemos que as alterações climáticas terão impacto sobre todos nós, mas as consequências mais graves serão sentidas especialmente pelos mais vulneráveis. Portanto, priorizamos nossos esforços no aumento da resiliência nas comunidades”, disse.

Sobre o Fórum De Alto Nível Sobre o Desenvolvimento Sustentável de 2024 - Marco fundamental na preparação para a 79ª sessão da Assembleia Geral da ONU, está reunindo centenas de ministros, ativistas e membros da sociedade civil de todo o mundo.