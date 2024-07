Cris Muñoz: lançamento de livro na UFF - Joselia Frasa?o

Publicado 13/07/2024 20:40

Niterói - Era uma vez uma menina que cresceu e virou atriz, palhaça, escritora, palestrante e consultora de acessibilidade. E escolheu escrever um livro totalmente acessível e inclusivo, contando sua história. Este é o livro Ovelhante e sua história interessante, de Cris Muñoz, com ilustrações e diagramação de Joselia Frasao, voltado, em especial, para o público infantojuvenil. O trabalho aborda temas importantes como a diversidade e o bullying. Através da sua própria história e ressignificando um dos apelidos desumanizantes que mais marcaram sua vida escolar na infância, a autora reflete sobre a diversidade humana e percorre com versos o caminho que a levou até a descoberta tardia de que é uma pessoa autista - e mãe de autista.



Justamente por abordar o tema, o livro foi concebido para ser acessível, portanto, conta com pictogramas de CAA (Comunicação Alternativa e Aumentativa) para que pessoas com necessidades complexas de comunicação possam ter suporte para sua leitura. Ovelhante pode ser encomendado com texto em Braille no site do Editorial Casa e você ainda pode solicitar um QRCode com a audiodescrição de todas as ilustrações.



“Falar sobre neurodiversidade sob o olhar de uma pessoa autista e promover a acessibilidade da leitura através de pictogramas, Braille e audiodescrição é uma ação concreta no sentido de construir uma sociedade para todas, todos e todes”, relata a autora.



Cris Muñoz é atriz, palhaça, escritora, palestrante e consultora de acessibilidade. Faz seu pós doutorado em Artes Cênicas na UNIRIO com pesquisa sobre cuidados artísticos para pessoas neurodivergentes em situação de vulnerabilidade. Tem formação em Direitos Humanos com ênfase em direitos culturais das pessoas com deficiência e pós graduação em Educação. É integrante de Palhaços Sem Fronteiras-Brasil, representante brasileira da IIAN ( International Inclusive Arts Network) e professora do IIP ( Instituto Internacional de Psicanálise). Cris Muñoz é uma mulher com tripla excepcionalidade: autista de nível 1 de suporte, TDAH e altas habilidades/superdotação; é mãe de uma adolescente também autista, de nível 2 de suporte e não oralizada.



SERVIÇO



Evento: Lançamento do livro Ovelhante e sua história interessante

Data: 24 de julho, no 3º Congresso Internacional Sobre Transtorno do Espectro Autista

Local: UFF - Campus Gragoatá - R. Prof. Marcos Waldemar de Freitas Reis - São Domingos (Corredor Cultural)

Horário: 16:15