Batuquebato: apresentação no Horto do BarretoPaulo Oliveira

Publicado 10/07/2024 17:25

Niterói - Domingo, 14 de julho, às 10h, a Lona Cultural Horto do Barreto receberá o Encontro de Blocos, com a Sinfônica Ambulante convidando Batuquebato. O projeto acontecerá uma vez por mês e rodará toda a cidade de Niterói.



Sinfônica Ambulante



A Sinfônica Ambulante é uma fanfarra niteroiense que completou 13 anos de história em março de 2024. Nascida e crescida nas ruas, é Patrimônio Cultural Imaterial do Estado do Rio de Janeiro e também da cidade Niterói, e faz questão de ocupar os espaços públicos ao levar sua música e alegria por todos os cantos. Mistura sopros e percussão em seu repertório repleto de sucessos nacionais e internacionais, sempre temperando seus arranjos com os mais variados ritmos brasileiros, movidos pela energia do Carnaval e da folia!



Batuquebato



O Batuquebato foi idealizado pelo percussionista niteroiense Gabriel Policarpo. O projeto tem raízes fincadas no samba e passeia por diversos gêneros afro-brasileiros, latinos e universais. Nesse ensaio aberto, a bateria do bloco, em uma formação com 30 integrantes, traz ritmos como o Ijexá, Cabula, Pagode Baiano, Samba Duro, Maculelê, Samba Reggae; além de composições percussivas autorais como o Batalhão 1, Batalhão 2, Cortiço Africano, Boi, entre outras. O Batuquebato, bloco já conhecido nos desfiles de rua do Rio e Niterói, é fruto da vivência que Policarpo teve no samba e das pesquisas musicais que fez pelo Brasil e mundo.



SERVIÇO



Evento: Sinfônica Ambulante recebe Batuquebato

Data: 14 de julho (domingo)

Horário: 10h

Classificação etária: Livre

Local: Lona Cultural Horto do Barreto

Endereço: R. Pres. Craveiro Lopes, 98 - Barreto, Niterói