Suellen Carvalho: lançamento de livro na Rua Paulo Gustavo, em IcaraíDivulgação

Publicado 10/07/2024 13:56

Niterói - "Se você, assim como eu, pensa em como somos feitos de remendos de todas as pessoas que passaram e passam pela nossa vida, que este livro chegue a você". É assim que Suellen Carvalho apresenta um dos textos do livro de estreia, 'Entrelinhas: Para Todos os Nós', em suas redes sociais. O lançamento será no dia 13 de julho, sábado, às 16h30, no Grão Raro Café, em Icaraí, Niterói.



Na era da conexão, uma frase do sociólogo Zygmunt Bauman ecoa poderosamente: “Tudo é mais fácil na era virtual, mas perdemos a arte das relações sociais”. A geração Z (pessoas nascidas entre 1996 e 2016) é uma prova disso. Nativos digitais, eles paradoxalmente vem buscando se conectar com o mundo de uma forma diferente. Entre essas conexões, está a escrita literária.



Nascida e criada em Niterói, Suellen tem 26 anos e sempre teve uma forte relação com a escrita, mas não havia se dado conta disso. Nem mesmo após uma coleção de diários que escreveu durante a adolescência ou quando publicava num blog, criado em 2011, para expressar seus sentimentos e pensamentos.



Mas tudo mudou quando participou de uma oficina de escrita criativa da autora e editora Letícia Leal, da editora Xará, que a incentivou a confiar no próprio talento e a deixar a escrita literária fluir. Os sentimentos, inquietações, ansiedades e emoções intensas, bem típicos da geração Z, foram transformados em poemas e "nasceram" em forma de livro: "Entrelinhas: Para Todos os Nós". O título brinca com os multi sentidos da palavra "nós", como coletivo e como "nó", "entrelaçamento".



"Escrever sempre foi uma forma de organizar meus sentimentos e de não me sentir sozinha. Espero que meus leitores possam encontrar um pouco de si mesmos em minhas palavras e sentir que não estão sozinhos em suas emoções", diz Suellen, que define a obra como "uma coleção de poemas que mesclam a sensibilidade da Suelen adolescente com a maturidade da Suelen adulta".



A obra não segue uma ordem cronológica, mas sim temática, justamente para permitir esse diálogo entre as diferentes fases da vida da autora, como uma viagem íntima e reflexiva através de suas experiências e sentimentos.



"O 'Entrelinhas' explora tudo aquilo que fica óbvio no não óbvio, o que está escondido entre as linhas. Gosto muito dessa ideia, das coisas que podemos viver através de poucas ou muitas palavras. Foi uma sugestão do meu namorado tornar o 'Entrelinhas' mais específico e com uma cara mais minha", comenta.



Como principais influências literárias, Suellen cita Pedro Salomão, Paulo Leminski e a própria Letícia, que inspiraram e moldaram seu estilo poético. Outro apoio que ela faz questão de destacar é a parceria do namorado, Antonio, que esteve presente em todas as etapas. "Meu namorado foi fundamental em todo o processo, desde a configuração do blog, que eu não sabia fazer na época, até a transformação do 'Entrelinhas' em livro. É interessante como ele fez parte de tudo, tanto no início do blog quanto na evolução para o livro. É sobre isso, sobre o óbvio no não óbvio, o dito no não dito, os nós que nos entrelaçam e os nós que somos", relembra. Para a autora, o objetivo principal de lançar um livro de poesia é conectar-se com os leitores e gerar identificação através de suas palavras.