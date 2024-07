Chico Xavier: representado por Renato Prieto na peça em cartaz na Sala Nelson Pereira dos Santos - Divulgação

Publicado 10/07/2024 13:23

Niterói - Estreia em Niterói, após grande sucesso na cidade ano passado e com duas únicas apresentações na Sala Nelson Pereira dos Santos (03 e 04 de Agosto), o espetáculo Chico Xavier Em Pessoa – encenado pelo ator Renato Pietro em memória de Chico Xavier. A direção é de Rogério Faria Jr., que aposta num formato transmídia – entre encenação e vídeo. O texto é do crítico de cinema Rodrigo Fonseca.

Francisco Cândido Xavier, nosso mais nobre médium e que desencarnou no dia trinta de junho de 2002, aos 92 anos, deixou um legado de amor e espiritualidade. Em meio a uma série de homenagens póstumas às duas décadas de sua ausência física, Renato Prieto, o mais bem-sucedido ator e produtor da dramaturgia kardecista do Brasil, retorna aos palcos emprestando seu talento ao homem que psicografou mensagens do Além para centenas de pessoas afoitas por acolhimento e carinho.

O espetáculo de Renato Prieto, Chico Xavier Em Pessoa, é uma experiência narrativa sobre a arte da escuta, escrito como se fosse uma sabatina, na qual o ícone brasileiro da doutrina espírita aceita a tarefa de responder perguntas cruciais para o entendimento das inquietações existencialistas de nosso tempo. O próprio Prieto encarna Chico, reproduzindo sua fé na humanidade, o jeito de falar ‘mineirês’ coloquial e os trejeitos. Vozes de diferentes estrelas do teatro e da dublagem aparecem no espetáculo como os curiosos que interpelam o médium em busca de conforto e paz acerca do futuro, do hoje, do ontem, do sempre. Como dramaturgo, Fonseca mergulhou em todas as entrevistas históricas famosas de Xavier, tentando resgatar suas reflexões sobre a finitude, eternidade e o efêmero.

Classificado como “popstar do sobrenatural” pelo jornal O Globo, quando protagonizou o filme blockbuster Nosso Lar (2010), visto por quatro milhões de pagantes, Renato Prieto regressa ao teatro com uma peça inédita, dedicado ao maior médium do Brasil. O ator se engajou nos estudos de Kardec ainda moço, aos 18 anos, e passou a se dedicar ao chamado ‘teatro espírita’, em 1982. Numa pesquisa cênica do Além, o ator e produtor contabilizou 6,6 milhões de espectadores ao longo de uma série de quinze espetáculos teatrais, como “Além da Vida” e “A Morte É Uma Piada”. “Como qualquer outra manifestação das artes cênicas, o teatro de temática espírita precisa ter qualidade, conteúdo. E precisa ter bom texto, direção, iluminação. Em 2023, o ator será visto na continuação de Nosso Lar 2, chamada Os Mensageiros, e dirigida por Wagner de Assis, com Edson Celulari no elenco.

