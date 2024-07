Niterói: reforma nas escolas durante as férias dos alunos - Divulgação

Niterói: reforma nas escolas durante as férias dos alunosDivulgação

Publicado 09/07/2024 19:52

Niterói - A Prefeitura, por meio da Fundação Municipal de Educação (FME), está reformando cozinhas escolares e implantando climatização em salas de aula durante o período de recesso escolar. Também estão sendo executados serviços de ampliação, reparo e manutenção em cerca de 20 unidades, preparando as escolas para a volta às aulas, prevista para 22 de julho.

As intervenções estão sendo realizadas nas unidades que não estão participando do programa Tô de Férias na Escola, aproveitando o período de recesso para não interferir na rotina escolar. O objetivo é melhorar a infraestrutura e a segurança das escolas e das Unidades Municipais de Educação Infantil, visando a melhoria das condições de ensino.

Entre os serviços realizados, estão intervenções no âmbito do PROCozinha, o Programa de Reestruturação e Organização das Cozinhas Escolares, como reforma das dispensas e melhoria dos refeitórios. Além disso, outros espaços como salas de referência, banheiros e pátios também estão recebendo reparos nas redes hidráulica/pluvial e elétrica, troca de telhados e calhas, reforma das quadras, instalação de grama sintética nos parquinhos, pinturas das paredes internas e externas, substituição de pisos e instalação de armários.



Estão sendo beneficiadas as Escolas Municipais Anísio Teixeira, Antineia Silveira Miranda, Demenciano Antônio de Moura, José de Anchieta, Tiradentes, Maestro Heitor Villa-Lobos, Diógenes Ribeiro de Mendonça, Padre Leonel Franca, Professora Lúcia Maria Silveira Rocha, e nas Unidades Municipais de Educação Infantil Alberto de Oliveira, Darcy Ribeiro, Gabriela Mistral, Professora Maria José Mansur Barbosa, Margareth Flores, Olga Benário Prestes e Paulo César Pimentel.



A Rede Municipal também está passando por uma expansão. Além das três unidades que já foram entregues (Barreto, Jurujuba e Ponta d’Areia), estão sendo finalizadas as obras da Umei do Fonseca, na Rua São Januário. Também está em reforma o prédio que vai abrigar o complexo esportivo e o centro de formação continuada da Rede, no Barreto, além da nova unidade que vai atender a NAEI Ângela Fernandes, no Cafubá, enquanto serão realizadas as obras de reforma e ampliação da unidade.