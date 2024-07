Marcelo Serrado: em cartaz somente este final de semana em Icaraí - Divulgação

Publicado 09/07/2024 12:53

Niterói - Os múltiplos dilemas e as intermináveis demandas do pai moderno, vividos ou ouvidos por aí, são a matéria-prima da peça Um Pai de Outro Mundo, uma parceria de Marcelo Serrado e Claudia Mauro (vencedora do Prêmio APTR 2017 de Melhor Texto por A vida passou por aqui), com direção de Marcelo Saback, em cartaz nos próximos dias 12, 13 (sexta e sábado, às 21h) e 14 (domingo, 20h) no Teatro Eduardo Kraichete, em Icaraí. A produção é da Terceiro Sinal.



A rotina do pai contemporâneo, seja com filhos adolescentes ou bebês gêmeos, traz junto suas piadas prontas, e às vezes rir de si mesmo é a única saída possível. Interpretando este novo patriarca e todos os personagens que gravitam à sua volta (esposa/mãe e filhos), Serrado retrata o caos e a delícia dessa nova vida, em que é preciso se desdobrar em muitos para dar conta da revolução dentro da casa - e da própria cabeça. Passeando por variadas fases na linha do tempo, nem sempre cronológicas, Um Pai de Outro Mundo fala, com delicadeza e humor, da transformação dos padrões de interação entre pais e filhos - partes se desafiam mutuamente e são afetadas uma pela outra.

Paulo Hernesto (Marcelo Serrado) é um cantor de jingles, e pai de uma menina pré-adolescente, fruto do seu primeiro casamento. Um dia recebe da atual mulher a notícia: será pai de gêmeos. Os filhos chegam revolucionando a rotina. Entre dúvidas e angústias, Paulo faz de tudo para ser o melhor pai desse mundo. Equilibrando a vida atribulada e cheia de demandas, vai tentando dar conta. Ao longo dos anos, aprende e se transforma, provocado pelos variados desafios de cada fase dos seus três filhos.

“É uma comédia que fala da relação do pai com seus filhos: uma filha pré-adolescente e filhos gêmeos. Eles modificam a vida desse pai, um cantor de jingles classe média, com um casamento que tá meio lá, meio cá, eles fazem terapia de casal. Ele está sem dinheiro, e acaba tendo que ter uma relação muito constante com os filhos. Eu faço todos os personagens. Os filhos, o pai, a mulher, e depois estes mesmos filhos quando mais velhos. É uma comédia que acho que pode emocionar muito. Fala desse pai de hoje, que tem que estar com os filhos também. O público tem tudo para gostar e se identificar com essa comédia tão atual”, conta Marcelo Serrado, que completou 35 anos de carreira, acumulando mais de 50 trabalhos na TV, mais de 20 no cinema e mais de 40 no teatro.

SERVIÇO:



Espetáculo: Um Pai de Outro Mundo

Local: Teatro Eduardo Kraichete

Endereço: Avenida Roberto Silveira 123 - Icaraí

Datas: Dias 12 a 14 de julho

Horários: sexta 21h, sábado e domingo 20h

Valor: R$ 100,00 (inteira) e R$ 50,00 (meia)