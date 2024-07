Mona Villardo: participando das atividades em comemoração ao Dia do Escritor - Divulgação

Publicado 06/07/2024 08:37

Niterói - O Dia Nacional do Escritor é comemorado em 25 de julho. Em celebração ao fazer artístico, a Fundação de Arte de Niterói promove atividades culturais durante todo o mês de julho.



Ocupando as vias da cidade, por meio do Projeto Arte na Rua, saraus independentes sediados em Niterói terão edições abertas e gratuitas. Entre as atrações teremos, Um Brinde à Poesia ocupando o Horto do Fonseca, o Sarau Florescer Nit no Parque das Águas e Sarau Horto Poético acontecendo no Horto de Itaipu. A FAN apoia a circulação das ações literárias já reconhecidas pelos cidadãos como uma forma de atrair o público para o universo instigante dos livros.



No dia 13 de julho, um dos pontos altos da comemoração será o Niterói Arte Poesia, que ocorre pela primeira vez na Praça da República. Com contação de histórias e apresentação artística, além de oficinas para o desenvolvimento da expressão artística literária na cidade, os artistas poderão vender suas publicações na feira associada ao evento. Na oportunidade, os cidadãos poderão ter contato com os artistas que promovem a literatura local, além de escritores técnicos que estão também convocados para as atividades.



Fechando o mês, o Sarau & Autógrafos terá sua segunda edição na Sala Carlos Couto. Esse espaço foi criado para que os artistas locais tenham com constância um espaço de sarau aberto para todas as manifestações e lançamentos de livros em um dos pontos mais disputados da cidade.



Outras atividades também estão sendo preparadas para comemorar essa importante expressão artística. "Um dos compromissos da gestão da FAN é o fortalecimento do setor do livro, dada sua expressividade local e as muitas atividades envolvidas no processo de publicação", afirma Micaela Costa, presidenta da Fundação de Arte de Niterói.



Nos últimos meses, várias atividades confirmam esse direcionamento da FAN. Em abril, a comemoração do Dia Mundial do Livro aconteceu em alguns pontos da cidade. O Arte na Rua recebeu a rubrica da literatura, a fim de promover a introdução da leitura em vários grupos sociais. Recentemente, artistas de Niterói participaram de um sarau no Ler - Festival do Leitor, no Pier Mauá, indicando o trabalho de diálogo com outras gestões e projetos da área.



"A cidade já está sentindo a diferença a ser celebrada nesse Mês do Escritor. A Literatura entrou definitivamente nas discussões estruturais da cultura local", relata Jordão Pablo de Pão, coordenador do livro, leitura e memória da FAN. As atividades têm entrada gratuita.



SERVIÇO

13/07 - Encontro Niterói Arte Poesia



Arte na Rua/Praça da República (em frente a Biblioteca Parque)



10h30 - Débora Moreno - Contação de Histórias

11h30 - Show com o livro “50 tons de crônica” da autora Mona Vilardo acompanhada por Leandro Junior no violão



Arte na Rua/ Biblioteca Parque



13h - Oficina Amanda Almeida - Escrita Criativa

13h - Oficina Oficina Viagem à Terra do Encontro: criação de histórias a partir da estrutura de um conto de tradição oral por Daniela D’Andréa

14h - Oficina Tocando a Lira - as possibilidades da publicação de poesia para além do livro

Apresentação: Evelyn Murad - Jornalista Responsável pela Lira

Participação: Marcelo Aceti - Escritor, editor e curador literário da Lira

14h - Oficina O Desafio do contador de histórias nos tempos atuais com Regina Abrunhosa



13/07 - Horto do Fonseca

16h - Um brinde à poesia Niterói - 25 anos Poetas do Rock - Apresentação Lucília Dowslley e Leandro Ribeiro



19/07 - Arte na Rua / Praça das Águas

11h - Sarau Florescer Nit



28/07 - Arte na Rua / Horto de Itaipu

10h - Leo Salo e Will Will

11h - Sarau Horto Poético



31/07 - Sala Carlos Couto

18h - Sarau e Autógrafos 2 ed.



Curadoria e Apresentação de Jordão Pablo de Pão