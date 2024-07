O levantamento tem uma metodologia global e foi publicado pela primeira vez no Brasil nesta quarta-feira - Reprodução

Publicado 06/07/2024 06:21

Niterói – A cidade foi destaque no Índice de Progresso Social Brasil 2024 (IPS Brasil), que avalia a qualidade de vida e o desempenho social e ambiental dos 5.570 municípios brasileiros. A cidade apresentou o melhor desempenho no estado do Rio de Janeiro.

O IPS Brasil é uma ferramenta de gestão, baseada em dados públicos, que identifica e apresenta se as pessoas têm o que precisam para prosperar, desde necessidades básicas como abrigo, alimentação e segurança, até se possuem acesso à informação, e se são tratadas igualmente, independentemente de gênero, raça ou orientação sexual.

Desenvolvido pelo Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon), em parceria com outros centros de pesquisa, o levantamento tem uma metodologia global e foi publicado pela primeira vez no Brasil nesta quarta-feira (03). Os dados fornecem uma avaliação detalhada e abrangente do progresso social e ambiental dos municípios.

O prefeito de Niterói, Axel Grael, destacou que o bom desempenho de Niterói no IPS Brasil 2024 reflete a prioridade da cidade em ter desenvolvimento com justiça social. “Este índice leva em conta dados sociais e ambientais. Trabalhamos para que a cidade cresça economicamente, mas sempre priorizando a distribuição de renda e a justiça social. Temos essa preocupação quando elaboramos nossas políticas públicas. É fundamental que toda a população de Niterói se beneficie com o desenvolvimento da cidade”, afirmou Axel Grael.

O IPS Brasil possui três dimensões principais: “Necessidades Humanas Básicas”; “Fundamentos para o Bem-Estar”; e “Oportunidades”. Cada dimensão tem quatro componentes. Os componentes são formados por três a cinco indicadores com pesos diferentes. O IPS varia de zero a 100 e corresponde à média simples dos índices de progresso social das três dimensões.

A secretária de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão, Isadora Modesto, ressaltou que a qualidade de vida e o bem-estar da população sempre foram prioridades desde o Plano Estratégico Niterói Que Queremos, criado em 2013 com metas até 2033. “A partir do Niterói que Queremos, o município tem avançado significativamente em políticas públicas efetivas e transformadoras para a população. A Prefeitura de Niterói investiu em saúde, educação e assistência social, além de melhorar os serviços municipais. O resultado deste ranking nos mostra que estamos no caminho certo”, reforçou Isadora Modesto.

O levantamento chegou a 52 indicadores, com informações obtidas em órgãos oficiais e institutos de pesquisa como DataSUS, Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Anatel e CadÚnico. A escolha dos indicadores seguiu critérios rigorosos como ser social ou ambiental; medir resultado; ter uma fonte confiável e pública; ser um dado recente; e ter disponibilidade para todos ou quase todos os municípios. O IPS Brasil será atualizado a cada ano.

Para a secretária municipal de Fazenda, Marília Ortiz, o IPS Brasil 2024 é mais um estudo que demonstra o destaque de Niterói como referência em qualidade de vida da população. “Esse resultado reflete os resultados das políticas sociais e investimentos em infraestrutura. Também é fruto de uma gestão fiscal organizada que permite abrir espaço fiscal para a realização de investimentos sem a necessidade de contrair dívidas. A transparência e a responsabilidade fiscal aumentam a confiança dos cidadãos e promovem um ciclo virtuoso de crescimento sustentável e melhoria da qualidade de vida da população”, afirmou Marília Ortiz. O município com o melhor índice foi Gavião Peixoto (SP). Entre os estados, o melhor desempenho foi de São Paulo.